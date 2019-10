Costa Croisières déserte La Réunion

Dès le mois de mars 2020, le croisiériste Costa ne débarquera plus à La Réunion, annonçait l'Eco Austral la semaine dernière. En effet, le géant touristique abandonne les croisières dans l'océan Indien pour se recentrer sur des zones plus rentables, telles l'Asie, la Caraïbe, les Émirats ou la Méditerranée.Pourtant, depuis 2018, La Réunion accueillait un nouveau géant des mers, le Costa Victoria, et en juin, la compagnie annonçait l'arrivée d'un navire encore plus gros, le Costa Mediterranea . Le revirement est total, donc, le croisiériste misant désormais sur destinations à plus forte attractivité. En 2017, La Réunion avait accueilli près de 70 000 croisiéristes, avec des retombées économiques conséquentes, chaque voyageur en escale dépensant environ 70€ par jour.Gérard Argien, directeur de la Fédération régionale du Tourisme, se dit navré de la nouvelle, mais tempère néanmoins, affirmant que "95% des touristes en escale sont agréablement surpris par l'île", et affirmant que l'accueil des voyageurs sur place n'est pas en cause dans l'abandon de la destination océan Indien par Costa.