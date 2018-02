Corse : Des milliers de personnes répondent à l'appel des nationalistes

Entre 5 000 et 25 000 personnes ont manifesté hier après-midi dans le calme hier à l'appel des nationalistes corses à Ajaccio pour "la démocratie et le respect du peuple corse" explique les organisateurs. "Un moment historique" pour ces derniers.



Cette manifestation, dont le but est de poser un rapport de forces avec l'exécutif et obtenir davantage dans de futures négociations, notamment en matière d'autonomie, a été organisée à quelques jours de l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron, dans l'île de Beauté.



Le chef de l'Etat doit en effet intervenir lors de la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac.