Corsair se reconnecte à Mayotte de et vers La Réunion et Paris-Orly

Corsair renforce sa présence sur les destinations ultra-marines. La compagnie aérienne reprend ses vols au départ de La Réunion vers Mayotte à raison de deux fréquences par semaine les mardis et samedis. Publié le Dimanche 13 Décembre 2020

La compagnie Corsair rétablit sa liaison au départ de La Réunion vers Mayotte. Une réalité depuis ce samedi

12 décembre et à raison de deux fréquences hebdomadaires. Les vols au départ de Dzaoudzi à destination de Paris-Orly transiteront par La Réunion.



En complément, en réponse à une forte demande sur la période des fêtes de fin d’année, Corsair ajoute deux vols supplémentaires les jeudis 17 décembre 2020 et 7 janvier 2021. De plus, afin de marquer sa volonté de s’inscrire durablement sur la ligne Réunion/Mayotte, Corsair prévoit d’augmenter son programme de vols dès le mois de juin 2021 avec 4 fréquences hebdomadaires.



En développant les connexions sur le trafic régional, Corsair veut "offrir plus de flexibilité à ses clients en termes d’horaires et de jours de vols".



Deux vols hebdomadaires à destination de Mayotte sont ainsi programmés les mardis et samedis avec un départ de la Réunion à 13h35 / arrivée à 14h45 et un départ de Mayotte à 16h30 pour une arrivée à 19h45.



La reprise de la desserte de Mayotte s’inscrit dans le projet stratégique de faire de Corsair "LA" compagnie des Outre-mer. Ce projet est porté par un consortium d’investisseurs qui se sont récemment portés acquéreurs de la totalité du capital de Corsair conformément à l’accord signé le 26 novembre 2020 entre Corsair, l’Etat et le consortium.





