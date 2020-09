Economie Corsair sauvé par des entrepreneurs antillais et le département de Guadeloupe

L'avenir s'annonçait très très compliqué pour Corsair, déjà fragilisée avant la crise Covid. Challenges Entreprise vient de révéler que la compagnie allait être reprise par un consortium d'hommes d'affaires antillais et le département de Guadeloupe. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 10:49 | Lu 810 fois

L'année dernière TUI passait les commandes de la compagnie à Intro Aviation, un spécialiste du redressement d'entreprises, lui-même fragilisé. La crise Covid a précipité les choses et Pascal de Izaguirre a dû se résoudre à passer par une procédure amiable, avec le support d'une conciliatrice. Cependant tout semble avoir basculé et Corsair va pouvoir déployer sa flotte quasi renouvelée.



Car Corsair a des atouts, dont celui d'avoir des créneaux à Orly, et d'être très implantée dans les Dom Tom... La Réunion et les Antilles sont des dessertes précieuses pour les compagnies mais également pour les territoires. C'est ainsi que Corsair va devoir son salut aux Antillais, via un groupe d'entrepreneurs, et le département de la Guadeloupe.



Un peu à l'image du schéma mis en place par la Région avec la SEMATRA, à la différence près que la Région n'a toujours pas trouvé d'entrepreneurs réunionnais pour la suivre.



L'état entre donc dans la danse aux Antilles, comme pour Air Austral à La Réunion. Challenges Entreprise précise que : "L'Etat, qui considère le rôle de Corsair comme vital pour l'Outre-Mer a apporté son appui à ce plan de reprise, débloquant même un financement public en coordination avec Bruxelles, alors que la compagnie, à la différence d'Air France, s'était vue refuser un plan garanti par l'Etat".



La nouvelle étape devrait se jouer sur le terrain de la concurrence avec des attaques commerciales musclées entre les différents intervenants.