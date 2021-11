A la Une . Corsair recrute du personnel naviguant dans les Outre-mer

80 en Guadeloupe et en Martinique pour commencer, 120 dans les autres Outre-mer, la compagnie aérienne affiche son désir de soutenir l'emploi des jeunes. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 09:41

La compagnie aérienne Corsair International ouvre des bases de personnel navigant commercial (PNC) en Guadeloupe et en Martinique.



Désireuse de soutenir l’emploi des jeunes dans les Outre-mer, la compagnie basée à l’aéroport de Paris-Orly va recruter 80 PNC antillais pour ses nouvelles bases dans les aéroports de Pointe-à Pitre et Fort-de-France, soit 40 hôtesses de l’air et stewards dans chaque île.



D’ici 2023, 120 embauches sont prévues dans les autres Outre-mer. Les candidats, sélectionnés par Pôle Emploi, ont déjà suivi une formation rigoureuse et complète de 313 heures, déposée à la DGAC.



A compter de mai 2022, ces nouvelles recrues feront partie des équipages des vols au départ de leur île : 1 vol quotidien sur chaque île des Antilles en basse saison, et jusqu’à 2 vols quotidiens par île en haute saison, précise Corsair dans un communiqué.



Un projet soutenu à travers différentes aides par les autorités et les organismes locaux, notamment les régions Guadeloupe et Martinique, la Direction Régionale de l’Insertion, les Antennes régionales Pôle Emploi et du MEDEF, la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), l’AKTO (Opérateur de compétences des services à forte valeur ajoutée humaine) et LADOM (Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité).