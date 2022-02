La grande Une Corsair recrute 40 personnels de bord à La Réunion

La compagnie aérienne Corsair indique avoir débuté des entretiens pour recruter 40 jeunes à La Réunion. Leur formation pour devenir personnel navigant professionnel débutera en septembre prochain. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 09:39

Corsair a fêté ses 30 ans à La Réunion et a présenté aujourd'hui ses engagements sur notre île. La compagnie aérienne a aussi annoncé le recrutement de 120 personnels de bord cette année dont 40 à La Réunion.



Corsair souhaite ainsi développer son "ancrage local" et l'emploi dans les départements d'Outre-mer et notamment à La Réunion grâce à Pôle emploi et à LADOM qui ont participé au processus.



Une cinquantaine de jeunes sélectionnés par Pôle emploi ont pu faire leur entretien. Une nouvelle session est prévue ce jeudi après-midi à Lizine à La Mare. Les candidats sélectionnés iront à Orly en septembre pour une première formation de 7 mois. Ils seront ensuite formés aux processus de sécurité et aux spécificités de la compagnie.



Les jeunes qui seront recrutés auront un contrat de professionnalisation avant un CCD d'un an qui doit déboucher sur un CDI.





