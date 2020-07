Société Corsair propose des tests Covid à ses clients souhaitant se rendre en Outre-mer

En partenariat avec le groupe de laboratoires d’analyses Biogroup et la startup libheros, Corsair propose à ses clients de réaliser un test Covid gratuitement avant l'embarquement vers une destination d'Outre-mer. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 16:05 | Lu 222 fois

Corsair propose à ses clients qui souhaitent se rendre à La Réunion ou aux Antilles de réaliser un test RT-PCR Covid avant l'embarquement, avec la garantie d'avoir les résultats dans les 24 heures.



Une démarche en partenariat avec le groupe de laboratoires d’analyses Biogroup et la startup libheros. "A la faveur de cet accord et de la mise à disposition d’un fichier de contacts privilégié, les clients pourront se présenter dans l’un des 850 laboratoires Biogroup, sans rendez-vous et sans démarche administrative préalable, dans les 72h avant leur vol", indique la compagnie.



Le test est gratuit pour les passagers sur simple présentation de leurs billets. Il devient obligatoire pour se rendre dans les départements d’Outre-mer à compter du 10 juillet 2020.







