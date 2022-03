Corsair poursuit ses recrutements pour la création d’une base PNC à La Réunion

Le communiqué de la compagnie :



Comme déjà évoqué, Corsair créé une base de personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards) à La Réunion avec environ 40 Réunionnaises et Réunionnais. Sur place, la deuxième phase de ce recrutement vient de se terminer.



A Saint-Denis, la deuxième phase de recrutement pour la base PNC de Corsair a eu lieu la semaine dernière. 15 candidats, présélectionnés par Pôle Emploi, ont été retenus. En février 2022, 25 candidats avaient déjà été sélectionnés par Corsair. L’objectif étant d’atteindre 40 personnels navigants commerciaux réunionnais basés à La Réunion. A partir de septembre 2022, ces nouvelles recrues suivront une formation rigoureuse qui peut aller jusqu’à 320h pour les contrats de professionnalisation.



Ces jeunes feront ensuite partie des équipages de Corsair basés sur l’île de La Réunion à compter de mars 2023.



Cette deuxième phase concrétise un projet structurant pour Corsair, celui de participer au soutien de l’emploi des jeunes à La Réunion, et plus globalement dans les Outre-mer. Il s’inscrit aussi plus largement dans la volonté de soutenir le développement économique et touristique des Outre-mer que la compagnie dessert depuis plus de 30 ans. Au total, 120 recrutements sont prévus en Outre-mer d’ici juin 2023.



Isabelle Michalak, directrice des Ressources Humaines : « Ce projet, soutenu par différents organismes locaux (Pôle Emploi, l’AKTO, LADOM, le MEDEF et l’association Aérotech), se poursuit avec cette deuxième phase de recrutement. Nous avons été ravis d’avoir rencontré les jeunes Réunionnaises et Réunionnais et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux talents au sein de notre compagnie qui vont participer à l’enrichissement de notre culture. »



Bérangère Botton responsable du département PNC : « Je suis ravie de rencontrer des futurs personnels navigants commerciaux animés d’une passion pour ce métier. Je me réjouis de les accueillir prochainement parmi nos équipages. »