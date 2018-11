Corsair modifie son programme de vols

En raison du mouvement des gilets jaunes toujours en vigueur sur l’île de la Réunion, et de la situation qui reste très dégradée, la compagnie Corsair est contrainte de modifier ses horaires et son programme de vols.



Mardi 27 novembre 2018



SS 911

- Le départ du vol Réunion/Paris-Orly est avancé Départ de la Réunion à 10h30 - Arrivée à Paris-Orly à 20h30 L’enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 9h30



Modification du vol SS710 en Paris-Orly/Réunion/Ile Maurice/Roissy-Charles de Gaulle SS 710 – Paris-Orly/Réunion Départ de Paris-Orly à 21h20 – Arrivée à la Réunion à 11h15 (Mercredi 28 nov.)



L’enregistrement débutera à 7h30 et se terminera à 20h20



Mercredi 28 novembre 2018



SS 710 – Réunion/ Ile Maurice Départ de la Réunion à 13h30 – Arrivée à l’île Maurice à 14h30 L’enregistrement débutera à 9h00 et se terminera à 12h30



SS 710 – Ile Maurice/ Roissy-Charles de Gaulle Départ de l’île Maurice à 16h00 – Arrivée à Roissy/Charles de Gaulle à 00h35 L’enregistrement débutera à 12h00 et se terminera à 15h00



SS 910 - Le départ du vol Paris-Orly/Réunion est avancé Départ de la Réunion à 18h20 - Arrivée à Paris-Orly à 08h15 L’enregistrement débutera à 7h30 et se terminera à 17h20



Le personnel de la compagnie reste mobilisé et se tient à la disposition de ses clients. Corsair invite ses clients à consulter son site Internet, mis à jour régulièrement.