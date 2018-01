Actu Ile de La Réunion Corsair modifie son programme de vols à l'arrivée de Berguitta





L’alerte cyclonique sur l’île Maurice passant en classe 3, l’aéroport sera, en conséquence, fermé à partir de 07h00 locales ce mercredi 17 janvier.



Mardi 16 janvier



Le vol SS 710, initialement prévu en Orly/La Réunion/Maurice/La Réunion/Orly est modifié en Orly/La Réunion/Orly.



Le vol inter-îles La Réunion/Maurice/La Réunion est annulé.



Le vol SS 710 parti d’Orly à 21h20 est arrivé à 11h15 sur l’île de la Réunion.



Le vol SS 711 qui a décollé de l’île de la Réunion à 13h30 doit atterrir à 21h55 à Orly.



Les passagers au départ de la Réunion, réservés sur les vols, entre le 18 et le 21 janvier, auront la possibilité de modifier leurs dates de retour sans frais.



Les passagers du vol SS710 Orly-Maurice de ce jour 16 janvier sont invités à contacter le 3917 pour modifications, annulations ou remboursements sans frais de leurs billets.



Les passagers du vol SS 711 Maurice/Réunion seront reportés comme suit sur le vol du 19 janvier:



- SS 711 Départ de Maurice à 20h00. Arrivée sur l’île de la Réunion à 21h00.



- SS 711 Décollage de l’île de la Réunion à 22h30. Atterrissage prévue à 6h55 à Orly le 20 janvier.



Ces horaires sont valables sous réserve de l’évolution du phénomène cyclonique.



Nous remercions nos clients de bien vouloir contacter le 3917 (0.35cts/mn) pour plus de renseignements ou de se connecter sur le site de la compagnie mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution de la situation.





