Corsair modifie son programme de vol du lundi 22 juillet

En raison d’un aléa d’exploitation, Corsair est contrainte de modifier ses horaires et son programme de vols du lundi 22 juillet 2019.



Le vol SS 711 Réunion/Paris Orly prévu le 22 juillet 2019 est reporté. Ce vol sera opéré le 23 juillet comme suit:



Départ de la Réunion à 09h00 – Arrivée à Paris-Orly à 18h10.



L’enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 08h00.



Corsair regrette ces modifications horaires et prie ses clients de l’en excuser. L’ensemble du personnel se tient à la disposition de ses passagers, qui peuvent également consulter le site Internet de la compagnie.