Corsair interdit d'exploiter la ligne Antananarivo-La Réunion

Mauvaise nouvelle pour Corsair… Comme rapporté ce vendredi par [L'Express de Madagascar]urlblank:http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/transport-aerien-corsair-exclu-des-vols-regionaux/ , l'autorité malgache de la concurrence a interdit à la compagnie française l'exploitation d'une ligne entre La Réunion et Antananarivo.



L'annonce a été officialisée par le ministre malgache des Transports, Ralava Beboarimisa, lors d'une rencontre avec la presse, qui a déclaré que Corsair "ne peut plus vendre" la destination Antananarivo-La Réunion.



Néanmoins, après avoir contacté le responsable local d'Air Mad, "qui ne souhaite pas commenter cette décision du ministère", le quotidien malgache assure que "la liaison entre La Réunion et Madagascar continue encore d’opérer".



Un vol hebdomadaire depuis avril



Cette décision des autorités malgaches a été motivée selon L'Express par la "menace" représentée par Corsair pour toutes les compagnies de la zone. "Le tarif proposé par la filiale de Tui est le plus compétitif du marché (…) Le tarif d’appel se situe à moins de 200 euros, et à 238 euros avec un bagage en soute. Pour le même trajet, Air Austral affiche un tarif plus que double", rapporte le média dans ses colonnes.



Ce dernier ajoute que les velléités de Corsair sur cette destination fait "peur" aux responsables malgaches, qui craignent que la compétitivité de Corsair pourrait à terme nuire [au partenariat renforcé entre Air Madagascar et Air Austral.]urlblank:https://www.zinfos974.com/Air-Austral-et-Air-Madagascar-concluent-un-accord-de-partenariat_a119858.html



Présent depuis plus de 20 ans sur le marché malgache, Corsair assurait depuis le 9 avril dernier un vol hebdomadaire entre Antananarivo et La Réunion et assure un taux de remplissage de 87% sur cette ligne.