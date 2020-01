Corsair desservira la Réunion en Airbus A330 NEO dès janvier 2021

Le premier des cinq A330-900 attendus par Corsair sera déployé à partir du 1er septembre 2020 entre Paris-Orly et l’aéroport de Newark-Liberty (New-York) aux Etats-Unis. Trois autres destinations devraient également accueillir le nouvel appareil au départ d’Orly, l’aéroport de Pointe à Pitre-Guadeloupe, Pôle Caraïbes ainsi que Saint-Denis Roland Garros. La Réunion sera desservi par un un vol quotidien à compter du 24 janvier 2021. L' A330-900 desservira l'île Maurice pour un des quatre vols par semaine à partir du 24 janvier 2021 comme le rapporte AirJournal.



Pour les cinq A330-900, Corsair a choisi le leasing chez Avolon. Trois appareils doivent intégrer la flotte en août 2020, puis en février et avril 2021, les deux autres devant arriver en décembre 2020 et mai 2021. Corsair prévoit d’ici 2023 d'opérer avec une flotte de 13 Airbus afin de remplacer ses trois Boeing 747-400 d’une moyenne d’âge de 27 ans précise AirJournal.