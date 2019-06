Corsair déploie l’opération "Bac sans pression" aux Antilles et à la Réunion

Avec l’opération "Bac sans pression", Corsair soutient les candidats au baccalauréat sur les marchés Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Réunion.



Si une grande majorité d’étudiants pourra s’envoler vers Paris pour continuer ses études ou partir pour les vacances d’été, certains ne pourront malheureusement pas rejoindre la Métropole et devront annuler ou reporter leurs vols.



Corsair propose ainsi aux candidats de rembourser intégralement le prix de leurs billets d’avion s’ils ne sont pas admis, ainsi que celui de à son accompagnant, afin de lui permettre de passer les épreuves de rattrapages en toute sérénité ou de décaler son voyage.



Les conditions à remplir :



Le billet, doit être acheté sur les sites corsair.fr, corsair.re, corsair.mq ou corsair.gp, en agence Corsair et/ou en agence de voyage à la Réunion, Martinique ou Guadeloupe. Le remboursement est valable pour tous billets achetés jusqu’au 4 juillet 2019.



Le billet doit être au nom du candidat au BAC 2019 (même nom, même prénom, même date de naissance), et le vol aller doit être effectué au plus tard le 15 octobre 2019.