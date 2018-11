Corsair arrête de desservir Mayotte

Le 25 mars dernier, la compagnie Corsair s'est vu signifier la suspension des droits de trafic régionaux entre La Réunion et Madagascar. Suite à cette décision, Corsair a donc décidé d'arrêter cette liaison à compter du 9 février 2019.



Comme le rapporte Le Journal de Mayotte, cela a une conséquence directe sur Mayotte. En effet, le Boeing 747 utilisé par la compagnie ne peut décoller de Pamandzi, la piste étant trop courte. Ajoutez à cela un avitaillement plus onéreux qu'à Madagascar le kérosène étant plus cher, cette escale ne représente plus aucun intérêt économique.



Si Corsair "déplore la disparition de la situation de concurrence saine et loyale qui existait jusqu’à présent, permettant de garantir aux clients plus de flexibilité d’horaires et des tarifs très compétitifs", la compagnie confirme toutefois ses ambitions de développement sur La Réunion avec pas moins de 9 vols hebdomadaires entre Roland Garros et Orly.