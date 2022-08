Rubrique sponsorisée Corsair adoucit la rentrée des voyageurs avec des tarifs promotionnels !

Du 25 août au 4 septembre 2022, Corsair propose des tarifs promotionnels afin de chasser le blues de la rentrée ! Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 09:00



C’est de nouveau une bonne occasion de décoller en bonne compagnie et en plus, à prix réduits.



Retrouvez ces tarifs promotionnels Corsair sur Envie d’un souffle nouveau pour replonger dans les vacances après la rentrée ? La compagnie aérienne Corsair propose des bons plans afin de s’évader après la rentrée. La métropole (Paris, Marseille, Lyon), le Canada, les Antilles, l’Afrique… peu importe la destination choisie au départ de La Réunion, les tarifs promotionnels sont nombreux. A partir de 637€/personne pour un voyage La Réunion/Paris-Orly.C’est de nouveau une bonne occasion de décoller en bonne compagnie et en plus, à prix réduits.Retrouvez ces tarifs promotionnels Corsair sur https://www.flycorsair.com/fr-re/offres-speciales-reunion/rentree-septembre et également dans les 4 agences Corsair à La Réunion (St Gilles, St Pierre, St Denis et Aéroport Roland-Garros).