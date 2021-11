Communiqué Corsair accueille son 4ème A330neo destiné à l'Océan Indien

Comme l'indique la compagnie à travers un communiqué, Corsair continue sur sa lancée pour renouveler sa flotte et accueille son 4ème A330-900 sur les 5 avions commandés. Ce 4ème avion, immatriculé F-HKYS, opèrera majoritairement dans l’océan Indien. Grâce à cette nouvelle livraison, Corsair confirme à nouveau sa volonté de participer à la transition énergétique du secteur aérien. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 14:49

Après le premier A330neo livré le 31 mars 2021, le 2ème avion le 12 mai 2021, et le 3ème avion le 29 juin 2021, Corsair intègre dans sa flotte le 4ème A330 neo. Ce renouvellement très rapide de la flotte traduit concrètement la volonté de contribuer à la transition énergétique du transport aérien.



Avec le 5ème A330neo, dont l’arrivée est prévue en avril 22, Corsair pourra prétendre à opérer une des flottes les plus jeunes du marché.



Corsair est la première compagnie à opérer le 251t MTOW (Maximum Take-Off Weight / Masse maximum au décollage), qui permet d’améliorer l’emport total (passagers et fret), jusqu’à 10 tonnes supplémentaires par rapport aux A330-300 actuellement opérés par la compagnie.



Comme les 3 premiers neo, le nouvel appareil desservira l’océan Indien pour une expérience client sans cesse améliorée



L’avion effectuera son premier vol commercial le 23 novembre à destination de La Réunion. Il desservira majoritairement l’océan Indien, et permettra ainsi de répondre à la diversification des dessertes de cette zone par la compagnie Corsair, avec l’ouverture des lignes depuis Lyon et Marseille vers l’océan Indien à compter du 21 juin 2021, ainsi que la reprise des vols vers l’île Maurice depuis le 22 octobre 2021.



La cabine est dotée de 3 classes de voyage (business, premium, éco) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+).

Les passagers apprécieront le calme de la cabine dans toutes les phases du vol. Et pour cause, il s’agit en effet de la cabine la moins bruyante de sa catégorie. Pour encore plus de confort, Corsair a prévu des rideaux réducteurs de bruit et de lumière, installés au niveau de tous les galleys.



Le wifi, disponible dans toute la cabine pendant tout le vol, est proposé via 4 packs qui répondent aux besoins de connexion de chaque passager, du messaging (pack contact) à l’échange de mails et messages (pack connexion), au surf (pack web), sans oublier le pack power qui permet d’utiliser Internet à pleine puissance (téléchargement de fichiers, etc.).



Un système de divertissement à bord dernière génération attend les passagers qui profiteront, d’une offre de divertissements très élargie avec une programmation de plus de 100 films, albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, programmes enfants. Les menus sont variés et souvent conçus par des chefs. Tout est réuni pour permettre aux passagers de profiter au maximum de leur voyage.



Réductions de 60% de l’empreinte sonore et de 25% de la consommation de carburant



Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 60% de l’empreinte sonore, de 25% de consommation de carburant et d’émissions de C02 par siège. Outre la nouvelle option de motorisation (neo), l'appareil bénéficie d'une multitude d'innovations, notamment des améliorations aérodynamiques, de nouvelles ailes dotées d'extrémités de voilures qui, ensemble, contribuent aux améliorations des performances techniques et environnementales.



Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair : « La première phase du renouvellement de la flotte de Corsair est presque achevée, avec la réception de ce 4ème A330neo sur les 5 avions commandés. Tous les habitants de l’océan Indien, et en particulier les Réunionnais, mais également les clientèle touristique et Affaires vont pouvoir voyager sur ces avions dernière génération, plus respectueux de l’environnement, et dotés de cabines ultra modernes pour un confort maximal. En avril 2022, avec la livraison du 5ème neo, Corsair aura une flotte composée de plus de 50% d’avions de dernière génération, une performance exceptionnelle en faveur d’un transport aérien plus responsable ».



