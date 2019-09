Corsair à l'assaut de New York

Depuis mars 2019, le groupe allemand INTRO Aviation est devenu actionnaire majoritaire de la compagnie, détenant 53% du capital. Corsair fait évoluer et rationalise son réseau, en ciblant des destinations à fort volume, qui lui permettent d’assurer un minimum de 5 vols par semaine.



L'objectif affiché est d’opérer des vols directs et quotidiens. La feuille de route est claire : une mono flotte moderne et performante dès mai 2021 et un réseau diversifié, avec une montée en puissance de la Business.



Corsair va accélérer le renouvellement de sa flotte et s’étendre sur le continent nord-américain avec l’ouverture de la ligne New York le 10 juin 2020. Les vols seront opérés ensuite dès septembre 2020, sur la base d’une desserte annuelle, à raison de 7 fréquences hebdomadaires directes, soit un vol quotidien.



Une mono-flotte Airbus qui passera à 13 avions



Pascal de Izaguirre, président directeur général, commente ainsi cette ouverture de ligne : « L’ouverture de New York s’inscrit tout naturellement dans notre volonté de développer notre présence sur le continent nord-américain. Sur cette ligne où l’offre low-cost est abondante, Corsair sera ainsi la seule alternative aux grandes compagnies avec une offre de qualité en cabines tri-classes ».



Le projet de modernisation et de développement de la flotte prévoit un passage à 13 avions, tout Airbus, en 2023, avec une première phase d’ici mai 2021. La nouvelle flotte sera donc mono-flotte dès 2021, Corsair abandonnant ses Boeing et optant pour l'avionneur européen.



Trois A330-900 NEO intégreront la flotte à partir d'août 2020. Par ailleurs, la compagnie vient de confirmer la commande de deux A330-300. Enfin, deux autres A330 NEO ont été commandés (entrée en décembre 2020 et mai 2021).



Corsair affirme ainsi : " Parfaitement adapté au réseau de la compagnie, l’Airbus A330 est un choix technique cohérent avec notre stratégie. Il va permettre à Corsair d’augmenter le nombre de fréquences, de répondre ainsi aux attentes de tous les segments de clientèle, et à la compagnie de poursuivre son développement de parts de marché sur le segment Affaires.



Corsair prévoit ainsi d’augmenter le nombre de sièges, en classes avant. Les cabines disposeront de 20 sièges en classe Business, 21 en classe Premium et 311 en classe Economy ".