A la Une . Corsair : La liaison Réunion/Madagascar de retour

Corsair fait son retour dans la Grande Ile. Hier, un Airbus A330 a assuré le vol entre St-Denis et Tananarive. Par NP - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 08:50

Hier, pour l'inauguration, un avion a atterri en provenance de Paris Orly via La Réunion à l’aéroport d’Antananarivo à 13h20. Pour l’occasion, le ministre du Transports et de la Météorologie malgache était présent.



La compagnie aérienne reliera donc à nouveau Antananarivo à La Réunion, deux fois par semaine, toute l’année. Des fréquences assurées sur des A330neo. Ces avions "permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège".



Il y a plus de cinq ans, le ministre malgache des Transports annonçait que Corsair "ne plus vendre" la destination Antananarivo-La Réunion . En cause: la compétitivité de Corsair alors qu'un partenariat renforcé avait été signé entre Air Austral et Air Madagascar. Le mariage entre les deux compagnies régionales ayant depuis pris fin , Corsair renoue avec l'une de ses dessertes historiques. Le premier vol Paris-Orly / Antananarivo date en effet du 2 novembre 1996. "Durant ses 23 années de présence sur l'Île Rouge, Corsair a soutenu son développement touristique mais également économique et social en favorisant les échanges de personnes et de fret, ainsi qu'en favorisant la création d'emplois locaux", indique la compagnie aérienne française dans un communiqué.