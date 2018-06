Corsair: Jules Perreau nommé Directeur régional océan Indien

Jules Perreau est nommé Directeur régional océan Indien. Il prendra ses fonctions à compter du 23 juillet. Entouré d’une équipe de 22 collaborateurs, il aura la charge de décliner la politique commerciale de Corsair sur les escales de la Réunion, l’île Maurice, Mayotte et de Madagascar.



Titulaire d'un Master 2 Tourism and Travels Services Management à Toulouse Business School et d'un Bachelor Degree International Business à Edinburgh Napier University, Jules Perreau s’oriente immédiatement vers le secteur de l'aviation. Il débute sa carrière en tant que Chargé d'affaires grands comptes au sein du groupe de courtage aérien ProSky. En 2014, il est promu au poste de Directeur des ventes. En 2016, il rejoint Corsair aux Antilles. Il prendra, dans un premier temps, le poste de Chargé de développement commercial en Martinique, puis il élargit rapidement son champ de compétence à l’ensemble du marché antillais.



Jules Perreau remplacera Nicolas Lehoucq qui a choisi de poursuivre de nouveaux projets dans la zone océan Indien. Antoine Huet, Directeur général adjoint aux Affaires commerciales déclare « Je suis très fier de confier à Jules Perreau la direction régionale océan Indien. Son expérience sur le marché Caraïbes lui confère une solide expertise. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions »



Jules Perreau, Directeur régional se réjouit « Je suis impatient de prendre la direction de la zone océan Indien et très fier de la confiance qui m’est témoignée au travers de cette nomination. Fort de mon expertise commerciale sur le marché antillais, je m’appliquerai à relever ce nouveau challenge qui m’est proposé, avec l’ensemble des équipes de la zone océan Indien. »