Corsair ! Machine impitoyable en quête de bénéfices… c’est tout !

Au vu de mes déboires avec cette compagnie dans le cadre d’une erreur de ma part, je comprends mieux ses difficultés pour subsister et la désaffection de la clientèle réunionnaise, pas étonnant ! Client fidèle depuis des décennies je renoncerais définitivement à reprendre un vol sur Corsair. En effet cette compagnie qui, décidément c’est dans l’air du temps, écoute, entends, comprend, est navrée ... mais reste figée sur ses positions radicales, ne proposent ni solutions, ni gestes commerciaux … c'est incroyablement décevant. L’évolution du service client de cette compagnie qui a rayonnée auparavant et qui est au crépuscule du fait de positions radicales, ne me surprend plus ; impossible de discuter avec les interlocuteurs nombreux que l’on peut contacter via un service client que Corsair nous vante « efficace » sur le portail ; Des plateformes à l’étranger pour baisser les coûts … mais aussi la qualité puisque la compréhension est difficile … un DG qui ne répond pas au réclamation puis un responsable qui se manifeste 15 jours plus tard après moults demandes téléphoniques, sur chat, par écrit, tout cela pour entériner des excuses à tout va, des explications inutiles, des prétextes larmoyants, des argumentaires pré rédigés … l’apologie de l’inhumanité au summum d'un service client « efficace" tant vanté par la compagnie ! Un argument pitoyable par exemple, "si on le fait pour vous on devra le faire pour tout le monde", comme si tout le monde allait être au courant ... cour de récréation niveau maternelle...



Mais RIEN, absolument rien n’est négociable avec Corsair, pas de droit à l’erreur, aucune prise en considération des nombreux dysfonctionnements, pas de geste commercial, rien n’est possible avec ce service client "efficace » décidément pas à la hauteur de la prétendu renommée, seulement pour vous rappeler que la prochaine fois vous choisirez mieux, vraiment mieux et il y a le choix ! c’est tellement sidérant et contre productif cette attitude radicale … alors que tout est possible avec la volonté. Tellement décevante cette compagnie et son service client.