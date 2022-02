Rubrique sponsorisée Corry Payet, vice-championne d’Europe de Ju-jitsu brésilien

Ce vendredi 18 février 2022, c’est dans la capitale de l’Italie, que la Saint-Pauloise Corry Payet remporte allègrement le titre de vice Championne d’Europe de Ju-jitsu brésilien. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 11:06

Licenciée au Judo Club Municipal de Saint-Paul, le club créé en 1976 comprend un total de 500 licenciés, ainsi que, 8 dojos à Saint-Paul, Salines-les-Bains, Bois-de-Nèfles, Plaine Bois-de-Nèfles, Saint-Gilles-les-Hauts, Salines-les-hauts, Plateau Caillou et Vue Belle. Doctoresse de profession, Corry Payet, arbore fièrement sa médaille d’argent dans la catégorie Master 2 plume légère et c’est après cette victoire bien méritée, la vice Championne d’Europe se voit directement qualifier pour le Championnat du Monde.

Une fois de plus, les couleurs de Saint-Paul ont brillé au-delà de l’île intense. Terre de champions, la commune labellisée « Ville Active & Sportive » félicite la vice Championne d’Europe de Ju-jitsu, ainsi que le club Saint-Paulois, pour ces résultats exceptionnels !

Saint-Paul fière de ses champions !