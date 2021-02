Corruption présumée : Les déclarations des avocats d'Olivier Hoarau et de Fayzal Vali

Olivier Hoarau, Fayzal Vali et deux autres personnes dont un employé du Groupe Casino ont entamé ce matin leur deuxième journée de garde à vue. Le maire du Port ainsi que les trois autres hommes ont passé la nuit à Malartic.



Les auditions continuent et une possible confrontation des versions de chaque suspect pourrait être menée aujourd'hui.





L'avocat d'Olivier Hoarau déplore "la violence de l'Etat"



"La seule chose que j'observe, c'est la violence d'une audition dès 6 heures du matin, une volonté de poursuivre les auditions sur deux jours. C'est la réalité et la violence de l'Etat", a affirmé maître Normane Omarjee, avocat d'Olivier Hoarau.



Il ajoute : "Quand on est entendu, on a le droit au respect de sa défense et à la dignité de sa personne. Bien sûr que c'est un homme public, un candidat aux Régionales, mais à l'heure où l'on parle, il a le droit d'être assisté, que sa dignité soit respectée et que ses droits ne soient pas bafoués."





En vidéo, maître Normane Omarjee, avocat d'Olivier Hoarau :