Corruption dans le rugby : Bernard Laporte écope de 2 ans de prison avec sursis

Bernard Laporte, président de la FFR (Fédération française de rugby), a été condamné aujourd'hui en première instance à deux ans de prison avec sursis et 75.000€ d'amende pour favoritisme envers Mohed Altrad.

Ce dernier, qui a aussi écopé de dix-huit mois avec sursis, est le président du club de Montpellier, et également sponsor du maillot du XV de France au travers de sa société.

Bernard Laporte, qui fut également ministre des Sports, a annoncé avoir fait appel. Il pourra donc rester président de la FFR, d'autant que la présidente du tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 17:40

La 32e chambre d’audience du tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui Bernard Laporte à deux ans de prison avec sursis et 75.000€ d'amende et Mohed Altrad à 18 mois de prison et 50.000€ d'amende, à la suite de soupçons de favoritisme du second envers le président de la Fédération Française de Rugby (FFR).



À la barre, le président de la FFR avait dû s’expliquer sur une série d’arbitrages rendus en 2017-2018 en faveur de son ami Mohed Altrad, avec qui il avait signé un contrat d’image confidentiel rémunéré 180.000 euros, sans contrepartie clairement identifiée. Il avait également animé à plusieurs reprises des séminaires, rémunérés à hauteur de 150.000 euros, pour sa participation à des séminaires du groupe Altrad, spécialisé dans la fourniture de matériel au secteur du BTP.



Le patron du rugby français serait également intervenu en 2017 à plusieurs reprises en soutien des intérêts du club de Montpellier, pour alléger des sanctions disciplinaires qui le visaient.



L’avocat de Bernard Laporte, Antoine Vey, annoncé faire appel du jugement : "On peut s’interroger sur l’aspect éthique ou moral de leur contrat, mais il n’y a pas la moindre preuve de la volonté d’acheter une décision".





