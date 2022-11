A la Une . Corrida, batay kok : Sous la pression, Aymeric Caron retire sa proposition de loi

La proposition de loi d'Aymeric Caron contre l'interdiction de la corrida, incluant notamment les batay kok, a été retirée par le député LFI en personne. Ce dernier s'est dit contraint de retirer son texte en raison dit-il de l'obstruction de ses opposants. Par SI - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 21:45





Aymeric Caron avait dans son texte initial évacué le sujet des batay kok. De nombreux députés dont les élus réunionnais FI-NUPES (Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard) avaient accepté de signer la proposition de loi d'Aymeric Caron mais uniquement si les batay kok n'étaient pas cités. Mais lundi, le député antispéciste était revenu sur sa position en rajoutant l'amendement sur les batay kok, au grand dam de Jean-Hugues Ratenon et de Perceval Gaillard. Ces derniers n'avaient pas hésité ce jeudi à tacler Aymeric Caron pour sa volte-face. Batay kok : Les députés NUPES s'affrontent dans le rond de l'Assemblée Malgré ce retrait, Aymeric Caron l'affirme, "ce n'est qu'un début". En effet, le député de Paris prévoit avec son groupe parlementaire de déposer prochainement une nouvelle proposition de loi transpartisane "qui sera inscrite dans un débat dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée".





Malgré ce rejet, le groupe France insoumise s'est tout de même félicité de l'adoption en première lecture de



Mais son adoption reste encore plus qu'incertaine, car la proposition de loi doit désormais avoir l'aval du Sénat, qui l'avait déjà rejeté en première lecture en octobre dernier. Face à la pression d'une grande partie des députés, dont certains de son propre camp, Aymeric Caron a donc décidé de retirer son texte, officiellement du fait du nombre d'amendements déposés par les autres groupes, plus de 500. Mais il se dit en coulisses que le député LFI a finalement cédé face aux menaces de certains de ses collègues de ne pas voter la totalité de sa proposition de loi si l'amendement interdisant les batay kok était maintenu.Malgré ce rejet, le groupe France insoumise s'est tout de même félicité de l'adoption en première lecture de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution (337 voix pour et 32 contre). C'est la première fois que la majorité présidentielle accorde son soutien à un texte des Insoumis.Mais son adoption reste encore plus qu'incertaine, car la proposition de loi doit désormais avoir l'aval du Sénat, qui l'avait déjà rejeté en première lecture en octobre dernier.