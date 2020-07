A la Une . Correctionnelle : Nassimah Dindar ne sera pas jugée ce vendredi

Ce vendredi, Nassimah Dindar devait être jugée pour prise illégale d’intérêts juste avant Jean-Paul Virapoullé jugé également pour prise illégale d’intérêts. Le thème de la matinée pour les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 08:12 | Lu 1158 fois

Mais malgré un renvoi de son procès déjà une première fois en avril, il a à nouveau été renvoyé au 5 mars 2021 à cause de l’absence d’un de ses avocats. Les deux Réunionnais Me Djalil Gangate et le bâtonnier Normane Omarjee étaient disponibles mais le troisième, de Paris, n’a pu se rendre sur place.



En plus de ce renvoi, l’ancienne présidente du Département, demande à ne pas être jugée à La Réunion. Il s’agit d’un dépaysement, accordé lorsque la sérénité de l’information judiciaire ou l’impartialité de la juridiction peut être mise en doute. "Ce n’est pas du tout une demande fondée sur une défiance envers institution", a précisé Me Djalil Gangate un des conseils de Nassimah Dindar. "C’est tout simplement parce qu’il a un contexte de tensions autour de ce dossier qui est réel".



Pour rappel, Nassimah Dindar est soupçonnée d’avoir utilisé des agents embauchés par le SDIS pour effectuer des tâches à titre privé.



Régis Labrousse sur place





