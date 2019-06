Correctionnelle : Elle vole les gens qui voulaient l’aider

"Des dettes", "des problèmes", "un engrenage"… Voilà les explications, de D.M jugée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour escroquerie. Les deux hommes présents ont voulu aider cette femme qu’ils voyaient en effet en difficulté mais se sont vus trompés.



À deux reprises l’année dernière, D.M a utilisé la même technique : demander de l’argent puis le RIB des victimes pour pouvoir les rembourser. C’est alors qu’elle fournissait un chèque falsifié, volé à sa sœur, d’un montant plus élevé, avant de demander à ce que la personne lui paye la différence.



Déjà condamnée pour des faits similaires, le casier judiciaire de D.M comprend trois mentions. Les premiers faits remontent à 2011. En tout, ce sont 11.000 euros qui ont été volés. "Ce n’est pas une mauvaise personne, assure sa sœur, elle ne voulait pas nous embêter avec ses soucis donc elle nous a rien dit". Sinon on aurait pu l’aider. "On est de bon cœur, on veut aider quelqu’un, affirme une des victimes, c’est désolant".



M.D a été condamnée à deux mois de prison.