La grande Une Correctionnelle : Des peines d'inéligibilité requises contre ​Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet

​Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet doivent donner leur version des faits qui leur sont reprochés. Ce jeudi après-midi au tribunal de Saint-Pierre, les deux anciens maires de Saint-Louis comparaissent en correctionnelle. Par GD - LG - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 19:34

Cyrille Hamilcaro a-t-il dirigé secrètement Saint-Louis durant son inéligibilité ?

Trois mois après son élection en mars 2014, Cyrille Hamilcaro est contraint de jeter l’éponge. Contraint par une décision de justice prononçant une inéligibilité de trois ans. Il transmet alors son écharpe à son adjoint Patrick Malet mais semble tout de même garder une mainmise sur la gouvernance de la municipalité. Des soupçons étayés notamment par le détournement de fichiers d’agents communaux à caractère personnel. 4 mars 2021 : Annulation du procès de C.Hamilcaro : le Parquet ne lâchera pas l'affaire

Sur le banc des accusés, Patrick Malet accompagne son ami Cyrille Hamilcaro en tant que complice. Les deux anciens hommes politiques actuellement sans mandat - Cyrille Hamilcaro s’étant désengagé de sa fonction de conseiller municipal d’opposition en 2020 - devraient savoir en fin de journée quelle peine a été retenue à leur encontre avant un délibéré qui sera prononcé dans quelques semaines.



Les réquisitions



Une peine de 8 mois de sursis et de 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'occuper une fonction publique a été demandée à l'encontre de Patrick Malet.



10 ans d'inéligibilité ont été requis contre Cyrille Hamilcaro.





