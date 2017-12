A la Une .. Correctionnelle: A-t-il compris qu'il ne fallait plus boire et conduire?





"Une nuit enfermé, avec tout ce que j'ai entendu, c'est effrayant". Cet habitant de Sainte-Marie de 33 ans a un problème d'alcool, ça c'est certain… mais comme l'indique son avocat, il n'a pas l'air "d'être dans la défiance" de l'autorité du tribunal correctionnel.Malgré le fait d'avoir été mis à la rue par sa famille à 18 ans avec déjà un jeune enfant à charge, il s'est formé, a enchaîné les petits boulots et travaillent aujourd'hui depuis 10 ans dans la même boîte. Il a l'air sérieux de ce point de vue là ; rien à dire.Mais c'est son casier qui dérange les juges. En 2006, dégradation de biens, en 2012 conduite en état d'ivresse, en avril dernier violences, dont des violences conjugales, encore sous les effets de l'alcool et en novembre dernier, il a été condamné à nouveau à six mois de sursis et une suspension de permis de quatre mois pour conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre au contrôle routier.Le Sainte-Marien conduisait donc sans permis, avec 1,26 mg d'alcool par litre de sang, à Sainte-Marie dimanche matin. Ayant causé un accident, pas celui qui s'est avéré mortel , mais un accident assez conséquent pour attirer l'attention des forces de l'ordre."J'ai un problème", avoue-t-il. Séparé de sa concubine depuis un mois, ça fait également plus d'un an qu'il n'a pas vu ses enfants. "Je veux ma place dans la société, je ne veux pas aller en prison", insiste-t-il. Mais il l'a sa place dans la société… C'est la prison qui risque de mettre fin à cela car il perdrait son emploi et sa maison, pour laquelle il a un crédit.Et ça, le tribunal en a bien conscience. S'il a été condamné à cinq mois de prison, c'est sans mandat de dépôt et la peine est aménageable. Il s'en sortira peut-être avec un bracelet électronique. Une chose est certaine, régler son "problème d'alcool" en réglera bien d'autres. C'était aujourd'hui sûrement sa dernière chance.





