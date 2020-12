A la Une . Corps repéré en mer: Les recherches continuent à St-Joseph

Les gendarmes sont toujours mobilisés sur le littoral de La Cayenne pour tenter de retrouver le corps aperçu hier au large. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 11:47 | Lu 1508 fois

Une masse sombre a été observée dimanche matin au large de Saint-Joseph. Les sapeurs-pompiers s'étaient rendus sur place mais n'ont pas pu intervenir à cause d'une houle importante. L'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie avait par ailleurs réalisé plusieurs survols. Malgré les moyens déployés, le corps n'avait pas pu être récupéré avant la tombée de la nuit.



Ce matin, les gendarmes sont de retour sur la pointe de La Cayenne et scrutent la mer pour tenter de repérer le corps à nouveau. Les bénévoles de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer se tiennent prêts à se mettre à l'eau si nécessaire.



En fin de matinée, l'hélicoptère de la gendarmerie est revenu effectuer un survol.



(Prisca Bigot sur place)



Apres quelques rotations de l'hélicoptère, les sauveteurs en sont venus à l'évidence qu'il était impossible de descendre sans prendre le risque d'attenter à la vie des secours. En raison de la trop forte houle, un dispositif minimal reste déployé. Si hier et ce matin le corps ou des affaires ont été aperçus dans l'eau, depuis, plus rien.



Les proches de la disparue gardent les yeux rivés sur la mer déchaînée. Rappelons que Clarisse Duchemann a disparu depuis jeudi, soit 5 jours d'angoisse et d'attente pour sa famille.

Clarisse, portée disparue



Aucun élément ne permet pour l'instant de déterminer l'identité de la personne dont le corps a été repéré en mer hier.







Sans indication sur l'identité de la personne retrouvée morte au large, l'appel à témoins pour retrouver Clarisse est toujours en vigueur. Aucun élément ne permet pour l'instant de déterminer l'identité de la personne dont le corps a été repéré en mer hier. Un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie au même moment où une masse sombre avait été vue au large de Saint-Joseph. Les militaires venaient de déclencher le dispositif de disparition inquiétante car Clarisse n'avait plus donné signe de vie depuis le 24 décembre. La femme de 42 ans avait quitté son domicile de Saint-Joseph à pied et n'avait plus jamais été revue.Sans indication sur l'identité de la personne retrouvée morte au large, l'appel à témoins pour retrouver Clarisse est toujours en vigueur.









