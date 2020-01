Corps repêchés dans la darse du Port: Les images de vidéosurveillance confirment l'accident

Pour rappel le corps de Stéphane Dazé avait été découvert flottant dans la darse v

La thèse accidentelle se confirme. Alors que trois corps ont été repêchés dans la darse du Port, l'analyse des images de vidéosurveillance démontre que la voiture a chuté sans l'intervention d'un tiers, rapporte le Quotidien. En outre, les autopsies confirment la mort par noyade.Des analyses plus poussées devraient permettre d'en savoir plus, et notamment de déterminer si l'alcool a joué un rôle dans ce dramatique accident.