La grande Une Corps calciné retrouvé à St-André : Un suspect en fuite activement recherché

Ce mercredi matin à l'aube, une voiture a été retrouvée dans un recoin de la forêt de Dioré complètement brûlée. A l'intérieur, vraisemblablement le corps d'un homme calciné. Des analyses sont en cours afin de déterminer s'il s'agit bien de Joël T. dont la famille avait signalé la disparition la veille et qui pourrait avoir été tué par un proche à l'issue d'un ralé-poussé dans un bar de Saint-André. Une information Zinfos974. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 17:48





Une tache de sang suspecte



Depuis ce mardi, la famille de Joël T. est sans nouvelles, lançant un appel sur les ondes réunionnaises ainsi que sur les réseaux sociaux. En essayant de retrouver sa piste, un membre de sa famille aurait découvert une large tache de sang grossièrement masquée par des cailloux devant le commerce de l'ami. Mais toujours aucune trace de Joël. Craignant le pire, les proches de Joël se seraient alors rendus auprès des forces de l'ordre avec les photos de cette marque au sol. Quant au commerçant, ses employés, contraints de forcer la porte d'entrée pour gagner leur poste de travail, indiquent que leur patron n'est pas venu travailler mardi matin. C'est au bar Le Senthyl, dans le centre-ville de Saint-André, qu'une altercation aurait eu lieu ce lundi soir entre Joël T. et un de ses proches. Ce dernier, un commerçant de la ville, et le pisciniste auraient été vus par un témoin en train de se disputer violemment. Selon les premiers éléments, le ralé-poussé se serait poursuivi à l'extérieur de l'établissement et vraisemblablement par la suite dans le commerce de celui qui est devenu le suspect numéro 1 dans cette affaire qui privilégie la piste criminelle. Depuis ce mardi, la famille de Joël T. est sans nouvelles, lançant un appel sur les ondes réunionnaises ainsi que sur les réseaux sociaux. En essayant de retrouver sa piste, un membre de sa famille aurait découvert une large tache de sang grossièrement masquée par des cailloux devant le commerce de l'ami. Mais toujours aucune trace de Joël. Craignant le pire, les proches de Joël se seraient alors rendus auprès des forces de l'ordre avec les photos de cette marque au sol. Quant au commerçant, ses employés, contraints de forcer la porte d'entrée pour gagner leur poste de travail, indiquent que leur patron n'est pas venu travailler mardi matin.

Le véhicule incendié depuis plus de 24 heures



Ce mercredi matin, un riverain a découvert la voiture de Joël, une Citroën de service,



Perquisition dans le commerce du rival



Ce mercredi après-midi, après les relevés effectués par les techniciens de l'identification criminelle et une enquête de voisinage, des perquisitions se sont déroulées dans le commerce du rival de Joël, menées par les policiers de la STPJ, le Service territorial de la police judiciaire.



Quant à celui qui est soupçonné d'avoir tué Joël T. dans la nuit de lundi à mardi, il a pour l'instant disparu et est activement recherché par les forces de l'ordre à la Réunion comme dans les îles proches où il aurait très bien pu prendre la fuite.



Ce mercredi matin, un riverain a découvert la voiture de Joël, une Citroën de service, complètement détruite par les flammes dans un recoin de la forêt de Dioré au milieu des champs de canne. Selon nos informations, à l'intérieur se trouvait un corps calciné dont il s'est avéré impossible de confirmer pour l'instant l'identité. Des analyses sont en cours afin de le déterminer dans le cadre d'une enquête qui a été ouverte pour assassinat par le parquet du Nord. Personne n'avait remarqué le feu et lors de l'intervention des policiers sur les lieux, le véhicule était froid, preuve qu'il avait été incendié depuis de nombreuses heures.Ce mercredi après-midi, après les relevés effectués par les techniciens de l'identification criminelle et une enquête de voisinage, des perquisitions se sont déroulées dans le commerce du rival de Joël, menées par les policiers de la STPJ, le Service territorial de la police judiciaire.Quant à celui qui est soupçonné d'avoir tué Joël T. dans la nuit de lundi à mardi, il a pour l'instant disparu et est activement recherché par les forces de l'ordre à la Réunion comme dans les îles proches où il aurait très bien pu prendre la fuite.