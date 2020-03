Société Cororavirus : Les perles du net de La Réunion et d'ailleurs

Vu sur les pages Facebook de La Réunion...



Je repense à ce prof qui me disait que je ne ferais rien de ma vie en restant allongé au lit toute la journée. Eh ben je te signale qu'actuellement en faisant ça, je sauve le monde mon pote!



-------------



Je suis contaminé, 10 jours sans Mac Do et je sens que j’ai du mal à respirer. Quelqu’un a le numéro d’urgence ?



-------------



Mes cheveux n'aiment définitivement pas le confinement, je ne les contrôle plus

#ils#sont#devenus#fous#



-------------



C’est quand tu dois travailler à la maison que tu réalises à quel point tes voisins sont relous

C’est pourquoi j’ai décidé d’en profiter pour apprendre à chanter l’opéra en ligne



-------------



Petite pensée de pitié à certaines personnes ke mm ds le confinement i continuent fé ladilafé su out dos



-------------



Au fait... Excusez moi de me posez la question... Mais c'est qui le Maire de Saint-Denis svp ???

J'ai pas suivi là



-------------



Pour quelles raisons valables, l'A.R.S. Réunion ne publie t-elle pas la carte du Covid-19 dans les micro-régions de l'île ? Raison invoquée : pas de stigmatisation, dit sa directrice. Alors pourquoi le fait-on pour la dengue depuis deux ans ???



-------------



Quand ils ouvrirent les containers censés contenir les fusils et les canons, ils y trouvèrent des kits IKEA, d’un nombre autant que de soldats .. Ces kits étaient constitués de 4 planches, de pointes et d’un marteau. Et, pendant ce temps, face à sa cour, le chef se pavanait et déclamait "Je leur ai tout fourni. La Nation me sera reconnaissante". Ainsi s’exprimait JeanFout’sa ..



-------------



Attention... Escroquerie

Attention : Didier a été victime d'une arnaque au Jumbo Sainte Marie, cette semaine...

Je vous en informe pour que vous ne vous fassiez pas avoir comme lui.

Voici comment cela fonctionne : Deux jeunes filles t'abordent et t'aident à ranger tes courses dans le coffre de ta voiture.

Alors pour les remercier, tu offres un pourboire, elles le refusent et te demandent de les conduire à un endroit.

Si tu acceptes, elles montent à l'arrière de ta voiture.

En chemin, elles commencent à se déshabiller.

L'une d'elle passe ensuite sur le siège passager et te fait une fellation pendant que l'autre vole tes paquets de pâtes !

Soyez donc extrêmement vigilant : ceci pourrait aussi vous arriver !

On lui a ainsi volé 2 paquets de pâtes lundi dernier, un autre mardi, deux fois mercredi, encore une fois jeudi et à nouveau ce matin.

Il doit y retourner demain.... Bien obligé : nous n'avons plus de pâtes.



-------------



Cherche vélo d'appartement pour me rendre à mon télétravail



-------------



Punaise !Reunion la 1ère, pourquoi vous nous supprimez nos feuilletons ?



-------------



Les grandes surfaces qui augmentent les prix de produit de première nécessité mangeront leur stock de chocolat de Pâques !

Moi en tt cas je vais boycotter cette année !

Touffe dedans band........



-------------



Recherche ses porte-jarretelles

pour moral dans les chaussettes



-------------



Bonne nouvelle :

100% des Réunionnais sont guéris de leur intolérance au gluten



-------------



Une pensée particulière pour tous les hommes qui ont dit à leurs femmes : Je vais le faire quand j’aurai le temps



-------------



Bonne nouvelle :

Il y aurait environ 850000 médecins spécialistes du coronavirus à La Réunion



-------------



...Et ailleurs sur le net



Bientôt nous devons aller chasser pour manger et je ne sais même pas où vivent les lasagnes



-------------



Ca pourrait être pire : imaginez une panne d’internet jusqu’au 3 avril avec les enfants à la maison



-------------



Je regardais un film chinois, l’acteur a commencé à tousser. J’ai éteint la télé. On ne sait jamais



-------------



A vrai dire, on ne s’ennuie pas trop à la maison mais il est étrange qu’un paquet de riz d’un kilo compte 7 759 grains et un autre de la même marque en compte 7 789. Bizarre



-------------



Les Français quand il faut descendre dans la rue, il n’y a personne et quand il ne faut pas y aller, ils y vont



-------------



4ème jour de confinement, j’ai dit à mon mec d’aller faire un tour. Je paierai l’amende



-------------



Un kamikaze de chez Daech se fait exploser avec 78 membres de sa famille après avoir décidé de travailler de chez lui



-------------



Grosse amende pour Gérard de Palmas qui était sur la route toute la sainte journée



-------------



Les enfants et les papas se trouvent un point commun. Leurs maitresses leur manquent



-------------



J’étais loin d’imaginer qu’un jour j’interdirais à mes parents de sortir. La roue tourne



-------------



Alors les parents qui ont élevé leurs gosses comme des enfants rois. Ca se passe comment le confinement ?



-------------



Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle allait faire du télétravail. Elle va m’appeler de chez elle et me dire ce qu’il y a à faire



-------------



La voisine gueule tellement fort sur ses gosses que moi aussi j’ai fini par ranger ma chambre



-------------



Si vous n’avez pas trop le moral, dites-vous que quelque part sur terre quelqu’un est confiné avec votre ex



-------------



Savez-vous à partir de quand on peut de nouveau recevoir des gens à la maison ? Ca fait deux jours que ma femme frappe à la porte



-------------



Si vous aussi, vous êtes tombés sur des perles savoureuses, partagez-les avec nous dans les commentaires...

