La grande Une Coronavirus : un 7ème cas confirmé La préfecture et l'agence régionale de la santé confirment un nouveau cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, ce dimanche 15 mars 2020.









Ce matin, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à sept au total. Le 7ème cas est un proche d'un des croisiéristes déjà atteint par le coronavirus. Il n'y a donc pas de cas contact supplémentaire. La personne est prise en charge au CHU nord.



Plus d'infos dans la journée Gaëtan Dumuids Lu 4916 fois Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur