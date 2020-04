AFP Coronavirus: surveillance stricte du confinement lors du week-end pascal en France

(AFP) Après plus de 12.000 morts du coronavirus en France, la surveillance du confinement restera stricte lors du week-end pascal au terme duquel Emmanuel Macron détaillera les suites à réserver à ce dispositif qui contraint les Français à rester chez eux. Entamé le 17 mars et déjà prolongé une fois, le confinement se poursuivra après mardi prochain, a d'ores et déjà prévenu l'Elysée. Jusqu'à quand? Le chef de l’État pourrait aborder la question dans son allocution prévue lundi soir, sa quatrième depuis le 12 mars. Emmanuel Macron prendra ainsi le relais du Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est chargé des principales annonces ces deux dernières semaines. Après s'être avancé à évoquer la préparation du déconfinement la semaine dernière, Édouard Philippe est revenu au présent pour préparer les Français à une crise longue. Comme la veille devant l'Assemblée, il a souligné mercredi devant le Sénat que le confinement était appelé "de toute évidence à durer quelques temps encore". A la veille du week-end de Pâques et en ce début de vacances pour certains, les autorités craignent un relâchement alors que le bilan dépasse désormais les 12.000 morts dans le pays, même si le nombre d'admissions en réanimations freine fortement. En France comme à travers le monde, les chrétiens doivent rester confinés, privés de messes et de réunions pour ce temps fort de leur vie spirituelle et familiale. Après Paris et cinq autres départements franciliens, c'est en Alsace, région très touchée par le virus, que toute activité sportive individuelle sera interdite en journée à partir du weekend. Une mesure similaire a également été prise à Saint-Etienne. - Pas d'escapade - Et pas question de s'offrir une escapade sur la Côte bleue ou dans les Alpilles: dans les Bouches-du-Rhône, où les vacances débutent également ce week-end, les contrôles du confinement seront renforcés sur le littoral, sur l'autoroute et dans les massifs. En Ardèche, les sorties à plusieurs sont interdites. Dans le cadre se ses consultations sur le coronavirus, Emmanuel Macron s'entretiendra vendredi à 9h00 en visio ou audioconférence avec les dirigeants européens de sa famille politique, puis à 11h00 avec les partenaires sociaux. Avec les dirigeants européens, il échangera "sur les mesures concrètes pour lutter contre l’épidémie ainsi que sur les mesures économiques et sociales qui seront nécessaires pour relancer l’économie", a indiqué l'Elysée. Cette réunion se tiendra quelques heures après l'accord trouvé entre les ministres européens des Finances sur une réponse économique commune aux répercussions de la crise. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué un plan de relance incluant "500 milliards d'euros disponibles immédiatement". Puis Emmanuel Macron, entouré du Premier ministre et de quelques ministres (Travail, Santé, Economie, Retraites...), réunira les partenaires sociaux (syndicats et patronat) en audioconférence, pour la seconde fois en 15 jours. L'objectif de cette réunion est de "faire un point sur la situation sanitaire", de "s'assurer que les mesures économiques et sociales pour accompagner le confinement sont efficacement déployées" et de "préparer la sortie du confinement quand la situation sanitaire le permettra", selon l'Elysée. - Polémiques - De son côté, Édouard Philippe, doit tenir vendredi après-midi une réunion avec les présidents des groupes parlementaires, et une autre au cours du week-end avec les chefs de partis, a-t-on appris jeudi auprès de Matignon. Outre la question du confinement, Emmanuel Macron est aussi attendu lundi sur les polémiques qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur, en particulier sur la nécessité ou non du port généralisé du masque. "Dans le cadre du confinement, il faut faire en sorte que les gens sortent le moins possible. Donc, la question des masques pour la population générale ne se pose pas de manière immédiate", mais uniquement "dans le cadre de la stratégie de déconfinement", selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Toujours dans le cadre de ses consultations, Emmanuel Macron a rendu visite jeudi au controversé professeur marseillais Didier Raoult, héraut du traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Le spécialiste des maladies infectieuses lui a présenté la dernière étude de ses services qui confirme, selon lui, l'efficacité de l'hydroxychloroquine (dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme) dès l'apparition des premiers symptômes du coronavirus. Des résultats dont un certain nombre de médecins et de scientifiques mettent la portée en doute. Mais l'Elysée a insisté sur le fait que cette rencontre ne représentait pas "une reconnaissance" de la méthode du professeur. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, avec au moins 12.210 morts depuis début mars, dont 8.044 à l'hôpital, soit 412 de plus de 24 heures, et le reste notamment dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad).



