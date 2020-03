A la Une ... Coronavirus : les médecins de La Réunion appellent à un dépistage massif En première ligne face à l’épidémie, médecins et professeurs de médecine réclament un dépistage élargi afin de mieux endiguer la propagation du virus. Ils en appellent aux décideurs politiques de l’île afin de les aider.



Pour le professeur Philippe Gasque, professeur des Universités et praticien hospitalier au CHU de La Réunion, la lutte contre l’épidémie répond à une obligation : tester massivement et le plus rapidement possible. "C’est très important, il faut déterminer si les personnes sont malades, mais asymptomatiques. Ce sont eux les plus dangereux. S’ils sortent, ils deviennent une menace en alimentant la chaîne de contagion", s’inquiète-t-il. Le dépistage est selon lui la meilleure solution pour protéger les plus fragiles, car les personnes contaminées restent contagieuses longtemps.



Le problème de La Réunion est le même qu’en métropole, à savoir le manque de kit de dépistage. En fait, le problème vient des machines de marque Seegeen venue de Corée du Sud. Bien que très performantes, ces appareils ont un circuit fermé et donc seuls les kits de la même marque peuvent s’adapter. Et comme le monde entier se les arrache actuellement, difficile d’être livré à La Réunion.



"C’est comme acheter une voiture de luxe qui ne fonctionne qu’avec l’essence de la même marque. C’est parfait en temps normal, mais problématique lors de difficultés d’approvisionnement" explique le professeur de médecine. C’est pourquoi le corps médical espère obtenir des machines avec des circuits ouverts qui peuvent accepter tous les kits. D’autant que le Dr Marie Christine Jaffar-Bandjee, chef du service de virologie de La Réunion, a mis au point des kits péi.



Autre problème : les écouvillons. Ce petit instrument permet d'effectuer des prélèvements, mais les stocks sont également limités. Pire, l’Italie est le principal fournisseur, rendant l’apprivoisement difficile. "On doit trouver d’autres solutions" estime le Pr Philippe Gasque.



Un dossier de financement doit être déposé dès lundi afin de financer les commandes de ces machines dites ouvertes afin de pouvoir augmenter la capacité de dépistage. Le corps médical appelle donc tous les décideurs politiques à les soutenir dans cette démarche.







