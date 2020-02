A la Une . Coronavirus : les dockers tapent du poing sur la table L’épidémie mondiale causée par le virus inquiète le monde et La Réunion. Se sentant en première ligne, le syndicat FO portuaire menace de bloquer le port si aucune mesure n’est prise.



C’est dans les locaux de l’UD-FO que les dockers ont réunis la presse pour faire part de leurs inquiétudes. Pour eux, ils sont les premiers exposés au coronavirus et mettent leurs vies en danger. Les représentants syndicaux affirment qu’aucun contrôle sanitaire n’est effectué avant que les dockers montent à bord des navires débarquant dans l’île.



À l’heure actuelle, seul un coup de fil au capitaine est effectué pour demander au capitaine si tout va bien à bord. FO portuaire veut donc qu’une équipe médicale accède à bord des navires au large avant l’entrée dans le port afin d’écarter tous risques. Une mesure qui avait déjà été mise en place auparavant. Les dockers rappellent qu’en 2017, l’un de leurs collègues était décédé après avoir contracté une maladie à bord d’un navire.



FO portuaire exige des mesures concrètes de la part de la direction du Grand Port Maritime. Si rien n'était fait, ils n'hésiteront pas à exercer leur droit de retrait pour danger grave et imminent. Nicolas Payet







