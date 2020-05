AFP Coronavirus: le sport professionnel pourrait reprendre en juin en Californie (gouverneur) - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 23:18 | Lu 74 fois

(AFP) Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a annoncé lundi que les compétitions sportives professionnelles à huis clos pourront reprendre dans son Etat à compter du mois de juin, si la propagation du coronavirus actuellement contenue se confirme. "Les sports professionnels, les événements sportifs à huis clos, sans modifications ni conditions prescriptives, pourront commencer à redémarrer aux alentours de la première semaine de juin", a déclaré Gavin Newsom lors de son point presse quotidien. Cette annonce, qui donne du baume au coeur aux 18 franchises professionnelles californiennes de NBA (basket), NFL (football américain), MLB (baseball), NHL (hockey sur glace), MLS (foot), résulte de chiffres encourageants pour cet Etat, dans ses efforts pour limiter la propagation du Covid-19, depuis plus de deux mois que le confinement a été imposé. Le gouverneur a ainsi conditionné cette reprise d'activité d'ici environ trois semaines, à la capacité de son Etat, peuplé par quelque 40 millions d'habitants, de "maintenir ces lignes de tendance". Il y a un mois, il s'était déclaré bien plus sceptique sur la question, évoquant une éventuelle reprise des compétitions à huis clos pas avant l'automne. Une activité qui figurait dans la phase 3 de son plan, tandis que qu'une hypothétique tenue d'évènements avec spectateurs se trouvait en phase 4, à savoir début 2021. Ces derniers jours, une autre tendance s'est néanmoins affirmée avec la réouverture des plages pour des activités sportives (natation, surf, jogging...). Et, depuis vendredi, les Lakers et Clippers ont reçu l'autorisation de rouvrir leur centre d'entraînement à leurs joueurs pour des séances individuelles sur la base du volontariat. Dans le sillage de Gavin Newsom, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'il souhaitait que le sport, sans spectateurs, revienne dans son État. "J'ai encouragé les franchises à planifier des réouvertures à huis clos", a-t-il dit lundi. "Les matchs pourraient être télévisés. L'État de New York les aidera pour ça. Hockey, basket, baseball, football... quiconque peut rouvrir, nous serons un partenaire prêt, disposé et compétent." Même son de cloche au Texas, où le gouverneur Gregg Abbott a lui donné le feu vert au basket, au baseball, aux courses automobiles, au football, au golf, au softball et au tennis, pour reprendre à partir du 31 mai, à huis clos. Pour l'heure aucune instance, même si chacune y travaille activement, n'a annoncé de date de reprise.



