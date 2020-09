AFP Coronavirus: le point sur la pandémie

- Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 04:31 | Lu 46 fois

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Plus de 957.000 morts - La pandémie a fait au moins 957.948 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Plus de 30,8 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 20,8 millions ont été guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199.268 décès). Viennent ensuite le Brésil (136.895 morts), l'Inde (86.752), le Mexique (73.258) et le Royaume-Uni (41.759). Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est au Pérou que la mortalité est la plus élevée (95 morts pour 100.000 habitants), devant la Belgique (86), l'Espagne (65), la Bolivie (65), le Brésil (64), le Chili (64), l'Equateur (63), le Royaume-Uni (62) et les Etats-Unis (60). - 100.000 cas en Belgique - La Belgique a franchi dimanche le cap des 100.000 infections au nouveau coronavirus, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines, comme dans de nombreux pays européens. - L'Italie a voté malgré le virus - Près d'un tiers des électeurs italiens se sont déplacés dimanche pour participer à des élections étalées sur deux jours, bravant la reprise du coronavirus pour élire notamment des présidents de régions comme la Toscane, un bastion de gauche depuis un demi-siècle dont l'extrême droite rêve de s'emparer. Dimanche en début de soirée, le taux de participation était évalué à 30%. Pour ce tout premier scrutin organisé depuis la pandémie, les réticences des électeurs pourraient peser sur l'affluence dans les bureaux de vote, ouverts dimanche de 7h00 à 23h00, mais aussi lundi de 7h00 à 15h00. - Fortes restrictions à Madrid - Près d'un million d'habitants de la région de Madrid se préparaient dimanche à l'entrée en vigueur lundi de strictes limitations à leur liberté de mouvement, destinées à freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Annoncées vendredi, ces mesures entreront en vigueur lundi pour deux semaines. - Record de contaminations au Liban - Le Liban a enregistré 1.006 nouveaux cas de Covid-19, un record, et 11 décès en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 29.303 infections et 297 morts dans ce pays en crise, a indiqué dimanche le ministère de la Santé. Le nombre de nouvelles contaminations a bondi après l'explosion le 4 août au port de Beyrouth, qui a fait 190 morts et plus de 6.500 blessés, nombre d'entre eux ayant afflué vers des hôpitaux déjà surchargés. - Manifestations à Jérusalem - Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir à Jérusalem pour réclamer le départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire, alors que le pays est reconfiné depuis vendredi. - Emmy Awards à domicile - Les stars des séries télé assistaient dimanche depuis leur salon ou leur chambre à la soirée des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran aux Etats-Unis, où les premiers vainqueurs ont comme prévu reçu leur récompense à distance, pandémie oblige. Catherine O'Hara, sacrée "meilleure actrice" dans une série comique pour "Schitt's Creek", s'est ainsi vu remettre la statuette dorée des mains d'un homme revêtu d'une combinaison intégrale de protection biologique. - Jouer au foot malgré 15 joueurs infectés - Le club saoudien Al-Hilal a joué dimanche contre l'iranien Shahr Khodor un match de Ligue des champions d'Asie au Qatar, sa demande de report en raison de l'infection au Covid-19 de 15 de ses joueurs ayant été refusée par la Confédération asiatique de football (AFC). burs-jah/mw/ia/fby/ybl



Source : Source : ...