AFP Coronavirus: le point sur la pandémie

- Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 13:51 | Lu 83 fois

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Plus de 957.000 morts - La pandémie a fait au moins 957.948 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Plus de 30,8 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 20,8 millions ont été guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199.268 décès). Viennent ensuite le Brésil (136.532 morts), l'Inde (86.752), le Mexique (73.258) et le Royaume-Uni (41.759). Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est au Pérou que la mortalité est la plus élevée (95 morts pour 100.000 habitants), devant la Belgique (86), l'Espagne (65), la Bolivie (65), le Brésil (64), le Chili (64), l'Equateur (63), le Royaume-Uni (62) et les Etats-Unis (60). - 100.000 cas en Belgique - La Belgique a franchi dimanche le cap des 100.000 infections au nouveau coronavirus, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines, comme dans de nombreux pays européens. - L'Italie vote malgré le virus - Les Italiens bravent ce dimanche le coronavirus pour se rendre aux urnes, à l'occasion d'un référendum sur la réduction du nombre de parlementaires et pour élire les présidents de sept régions. Mais scrutateurs et présidents de bureaux de vote ont massivement déclaré forfait dans tout le pays. Source d'inquiétude: les électeurs doivent abaisser leur masque pour s'identifier avant d'aller déposer leur bulletin. - Amendes salées au Royaume-Uni - Les Britanniques qui ne respecteront pas un auto-confinement en cas de contamination au coronavirus se verront infliger une amende pouvant aller jusque 10.000 livres sterling (11.000 euros), a annoncé samedi le gouvernement lors de la présentation des nouvelles règles visant à réduire le nombre de cas positifs. - Reprise des vols en Colombie - Les vols commerciaux ont repris samedi en Colombie, avec la réouverture de lignes avec les Etats-Unis, après environ six mois d'interruption en raison de l'épidémie de coronavirus. D'autres connexions devraient suivre avec le Brésil, la Bolivie, le Guatemala, l'Equateur, la République dominicaine et le Mexique. - Manifestations en Argentine - Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de la capitale argentine Buenos Aires afin de protester contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour freiner l'épidémie, qui a déjà fait plus de 12.000 morts dans le pays. - Emmy Awards à domicile - Les stars américaines de séries télé recevront ce dimanche leurs Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran aux Etats-Unis, en pyjama à leur domicile, pandémie oblige. Des caméras ont été dépêchées chez les quelque 130 candidats en lice, qui ont été invités à rivaliser d'inventivité dans leurs discours. La cérémonie sera 100% virtuelle, avec l'humoriste Jimmy Kimmel seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte. - Cirque en drive-in - Pour éviter tout risque de contamination, une compagnie de cirque sud-coréenne se produit à Séoul ce weekend devant des spectateurs dans leur voiture. Pour chaque représentation, 30 véhicules sont autorisés à se garer devant la scène et ce sont des coups de klaxon qui accompagnent les envolées des acrobates. Le spectacle annuel, qui se tient en temps normal en mai, avait été reporté deux fois à cause de la pandémie. burs-jah/mw/ia



Source : Source : ...