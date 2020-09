AFP Coronavirus: le point sur la pandémie

- Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 13:52 | Lu 77 fois

(AFP) Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Allemagne: nouveaux cas au plus haut depuis avril - L'Allemagne a enregistré samedi son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus le plus élevé depuis avril, avec 2.297 nouvelles infections, selon l'institut de veille épidémiologique Robert Koch. Au total, quelque 270.070 personnes ont été testées positives en Allemagne depuis le début de l'épidémie, qui a fait 9.384 morts (+6 en 24H). La dégradation de la situation épidémiologique a poussé vendredi les organisateurs des carnavals en Rhénanie du nord-Westphalie à annuler cette année ces festivités. - Plus de 950.000 morts dans le monde - La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 953.025 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Plus de 30.556.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 198.597 morts. Viennent ensuite le Brésil (135.793), l'Inde (85.619), le Mexique (72.803) et le Royaume-Uni (41.732). - Israël se reconfine - Israël s'est reconfiné vendredi, au premier jour de la saison des fêtes juives, provoquant le mécontentement d'une grande partie de la population. Israël a enregistré entre jeudi soir et vendredi midi 5.238 nouveaux cas de contamination, un record. - L'Espagne serre la vis - Epicentre de l'épidémie en Espagne, la région de Madrid impose des restrictions drastiques. 858.000 personnes, soit 13% de la population de la capitale, habitant dans les quartiers sud défavorisés, ne pourront, à partir de lundi, sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme travailler, aller chez le médecin ou amener les enfants à l'école. - La France durcit ses mesures - En région parisienne, où l'épidémie s'aggrave, les autorités sanitaires ont appelé à éviter les rassemblements privés de plus de 10 personnes. Dans le sud-est, à Nice, finis les apéritifs sur la plage après 20H00, les pique-nique à plus de dix dans les parcs. A Toulouse (sud-ouest), les mesures restreignant les activités festives sont renforcées. Les tests salivaires vont être autorisés dans le pays, mais uniquement pour les personnes présentant des symptômes. - "Deuxième vague" au Royaume-Uni - Le Royaume-Uni fait face à une "deuxième vague" de nouveau coronavirus, a prévenu le Premier ministre Boris Johnson, son gouvernement n'écartant pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre comme "dernière ligne de défense". De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur concernant deux millions d'habitants du nord-est de l'Angleterre, interdisant notamment les rencontres entre personnes de différents foyers et introduisant un couvre-feu de 22H00 à 5H00 dans les lieux de divertissement. - Nouvelles restrictions en Europe, Argentine - Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi un nouveau durcissement des restrictions concernant les pubs et restaurants à Dublin, pour la deuxième fois en une semaine. L'Argentine a décidé de prolonger jusqu'au 11 octobre les restrictions imposées pour faire face à la pandémie, avec toutefois un assouplissement dans la zone métropolitaine de Buenos Aires où le nombre de cas s'est stabilisé. Le gouvernement grec renforce les mesures de protection face à la résurgence des cas en particulier dans la région d'Athènes, fermant à nouveau ses cinémas et revenant partiellement au télétravail. En Islande, les bars et discothèques de Reykjavik gardent porte close pendant quatre jours à compter de vendredi. burx-paj/mw/mc



