AFP Coronavirus: le point sur la pandémie

- Publié le Dimanche 23 Août 2020 à 21:04 | Lu 60 fois

(AFP) Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Reprise de l'épidémie en Italie - L'Italie a enregistré 1.210 nouveaux cas de coronavirus en vingt-quatre heures, confirmant la nette reprise de l'épidémie, liée aux déplacements et au divertissement estival des vacanciers. La Lombardie (région de Milan) a repris la tête du classement des régions les plus touchées, avec 239 cas supplémentaires, suivie du Latium (région de Rome) et de la région de Venise. - Chaos à la frontière slovéno-autrichienne - L'instauration samedi par Vienne de stricts contrôles sanitaires à la frontière slovène en raison du coronavirus a provoqué d'immenses encombrements jusqu'à dimanche midi, les vacanciers ayant patienté à certains endroits jusqu'à dix heures la nuit, selon la police. Depuis samedi, l'Autriche arrête chaque voiture entrant sur son territoire en provenance de la Slovénie pour enregistrer les données personnelles de chaque passager, même en transit, afin de pouvoir tracer les contaminations. Selon les autorités, un tiers des vacanciers qui ont été testés positifs depuis un mois à leur retour en Autriche revenaient de Croatie, une destination au sud de la Slovénie. - Restrictions à Asunción - La capitale du Paraguay, Asunción, et ses banlieues, abritant quelque deux millions d'habitants au total, sont soumises à compter de dimanche à des restrictions de déplacement pour tenter de ralentir la progression de la pandémie. La population ne peut désormais se déplacer librement que de 5H00 (08H00 GMT) à 20H00 (23H00 GMT), à l'exception des personnes munies d'un certificat de travail. Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos. - Au moins trois millions de cas en Inde - L'Inde a franchi dimanche le cap des trois millions de personnes porteuses du nouveau coronavirus, selon le ministère de la Santé. La deuxième nation la plus peuplée de la planète a fait état de 69.239 nouvelles contaminations et 912 morts supplémentaires, portant à 56.706 le nombre total des personnes ayant succombé au Covid-19. Les autorités indiennes ne testant que les patients présentant des symptômes, les experts estiment que ces chiffres sont sous-évalués. - Contrôles accrus en Corée du Sud - Séoul a étendu dimanche à l'ensemble du territoire sud-coréen les mesures déjà en vigueur dans la région de la capitale, fermant plages, restaurants, bars karaoké et musées et suspendant les rencontres sportives à huis clos. A partir de lundi le masque sera obligatoire dans les lieux fermés et les quartiers très fréquentés de Séoul. La Corée du Sud, où les autorités ont privilégié dès le départ une stratégie de tests et de traçage des personnes infectées sans imposer de confinement, a fait état dimanche de 397 nouveaux cas, la plus forte hausse quotidienne depuis début mars. Au total quelque 17.400 cas de contamination et 309 décès ont été recensés dans le pays. - Forte hausse des cas en France - Près de 4.900 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, où la situation se dégrade actuellement, selon les chiffres publiés dimanche par les autorités. - Sicile: les hot spots en question - Le président de la région Sicile, Nello Musumeci, a défié dimanche le gouvernement italien en publiant un arrêté de fermeture de tous ses centres d'accueil de migrants, qu'il juge propices à la diffusion du virus. Des sources du ministère italien de l'Intérieur ont immédiatement précisé que cette mesure régionale était invalide, car de la compétence de l'Etat. - Plus de 805.000 morts - La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 805.470 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec au moins 176.371 morts. Viennent ensuite le Brésil (114.250), le Mexique (60.254), l'Inde (56.706) et le Royaume-Uni (41.423). burx-jba-fm/cds/thm



