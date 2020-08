AFP Coronavirus: le point sur la pandémie

- Publié le Lundi 10 Août 2020 à 14:07 | Lu 66 fois

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Plus de 731.000 morts dans le monde - La pandémie a fait au moins 731.518 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi lundi par l'AFP à partir de sources officielles. Près de 19,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont au moins 11,8 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui restent le pays le plus endeuillé avec 162.938 morts, ont dépassé dimanche les 5 millions de cas confirmés de contamination. Viennent ensuite le Brésil (101.049 morts), le Mexique (52.298), le Royaume-Uni (46.574) et l'Inde (44.386). - Violences au Pérou - Des indigènes furieux de la gestion gouvernementale de la pandémie de coronavirus ont attaqué un site exploité par une compagnie pétrolière canadienne en Amazonie péruvienne, où trois assaillants ont été tués lors d'affrontements avec la police, a annoncé dimanche le gouvernement. - Paris se masque - Les Parisiens doivent porter un masque depuis lundi matin dans plus d'une centaine de rues situées dans les quartiers les plus fréquentés de la capitale française, écrasée par une chaleur caniculaire. Prévue pour une durée d'un mois renouvelable, cette mesure doit permettre selon les autorités sanitaires d'enrayer un rebond du virus qui fait craindre une deuxième vague de l'épidémie. - Entreprises malmenées au Royaume-Uni - Une entreprise sur trois au Royaume-Uni compte supprimer des emplois au troisième trimestre, selon une étude publiée lundi, faisant craindre une vague de plans sociaux dans le pays alors que le retrait du dispositif de chômage partiel est attendu dans quelques mois. Au total, 33% des 2.000 employeurs interrogés s'attendent à licencier d'ici fin septembre, souligne cette étude de Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) et du groupe de travail temporaire Adecco. - "Bulle" en Nouvelle-Zélande - La Nouvelle-Zélande envisage de créer une "bulle" avec les petites Îles Cook pour favoriser les échanges entre les deux territoires, a annoncé lundi la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Un tel corridor, où les déplacements seraient possibles sans qu'il y ait de quarantaine à faire, est envisageable grâce aux bons résultats des deux pays dans la lutte contre le Covid-19, a expliqué la dirigeante. - RDC: reprise des cours - Les écoliers et étudiants ont en partie repris lundi le chemin des classes, en République démocratique du Congo, après la fin de l'état d'urgence annoncée le 21 juillet. La rentrée ne concerne que les élèves des dernières années de primaire et de secondaire, ainsi que ceux en cinquième année à l'université. - Ligue des champions - Le quart de finale de Ligue des champions entre les Allemands du RB Leipzig et l'Atlético Madrid est "programmé comme prévu" jeudi, malgré les deux cas de coronavirus au sein du club espagnol, a annoncé lundi l'UEFA. burs-kd/mw/thm



