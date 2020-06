AFP Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Morts d'enfants très rares (étude) - Les décès chez les enfants (âgés de trois jours à moins de 18 ans) dus au Covid-19 sont extrêmement rares et ne surviennent que dans moins de 1% des cas, car la maladie reste chez eux essentiellement bénigne, confirme une étude internationale européenne parue dans la revue spécialisée The Lancet Child & Adolescent Health. - La Suède conteste une "forte résurgence" - Les autorités suédoises ont dénoncé vendredi la décision de l'Organisation mondiale de la santé de classer le royaume parmi les pays "à forte résurgence" de cas de coronavirus, parlant d'une "mauvaise interprétation totale" des données suédoises. Dans cette liste de l'OMS figurent aussi l'Arménie, la Moldavie, la Macédoine du Nord, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kirghizstan, le Kosovo et l'Ukraine. L'Ukraine a enregistré vendredi 1.109 cas de nouveau coronavirus, un record, les contagions s'accélérant depuis la levée des restrictions, une "vague grave" selon les autorités. - Le pire de la crise économique "probablement passé" (BCE) - Le pire de la crise économique causée par l'épidémie dans la zone euro est "probablement passé", a estimé la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, insistant sur le fait que la reprise sera néanmoins "incomplète" et qu'elle va "transformer" l'économie. - Près de 490.000 morts - La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 487.274 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 122.238 décès. Viennent ensuite le Brésil (54.971), le Royaume-Uni (43.230), l'Italie (34.678) et la France (29.752). - Mexique: plus de 25.000 morts - Plus de 25.000 personnes sont mortes au Mexique du Covid-19 et quelques 200.000 autres ont été contaminées depuis le début de l'épidémie, selon les autorités. Le ministre mexicain des Finances, Arturo Herrera, a annoncé jeudi avoir contracté le Covid-19, trois jours après avoir rencontré le président Andrés Manuel Lopez Obrador. - Les Pays-Bas aident Air-France-KLM - Après la France, les Pays-Bas viennent au secours d'Air France-KLM en apportant une aide de 3,4 milliards d'euros à la compagnie néerlandaise pour lui permettre "d'affronter la crise" liée au coronavirus. - L'aéroport de Paris-Orly redémarre - Après près de trois mois d'arrêt, l'aéroport d'Orly, un de ceux qui desservent Paris, a repris son activité avec un premier vol vers Porto (Portugal), une reprise marquée par une intrusion de militants écologistes d'Extinction Rebellion qui a interrompu brièvement l'activité. - Appel à la prudence en Angleterre- Le gouvernement britannique a exhorté la population à respecter les règles de distanciation sous peine de voir l'épidémie redémarrer, les plages anglaises se trouvant prises d'assaut en raison de la vague de chaleur. La cheffe de la police londonienne a elle dénoncé les attaques "inacceptables" contre des policiers venus mettre fin ces derniers jours à des fêtes de rue sauvages. - Australie: papier toilette à nouveau rationné - Des supermarchés australiens ont de nouveau imposé des limites au nombre de rouleaux de papier toilette pouvant être achetés, en raison d'une nouvelle fièvre d'achats par des clients paniqués face au regain de cas de coronavirus à Melbourne. - Boxe: Roberto Duran hospitalisé - La légende panaméenne de la boxe Roberto Duran, champion du monde dans quatre catégories de poids différentes, a contracté le Covid-19 et a été hospitalisé.



