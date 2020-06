AFP Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publié le Mardi 23 Juin 2020

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. - 360.000 Allemands reconfinés - L'Allemagne a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement local après l'apparition d'un foyer de contamination dans un grand abattoir de l'Ouest du pays où plus de 1.550 cas d'infections ont été détectés. Le reconfinement de l'ensemble du canton de Gütersloh, qui compte environ 360.000 habitants dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, va se traduire par la limitation stricte des contacts entre personnes, la fermeture des bars, cinémas, musées et l'interdiction des activités de loisirs dans des espaces fermés. - "Deuxième vague" en Corée du Sud - La Corée du Sud a reconnu mardi qu'elle luttait depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs, une zone qui concentre la moitié de la population du pays. La plupart des cas enregistrés ces trois dernières semaines ont cependant été importés. Sur les 46 nouveaux cas répertoriés mardi, 30 étaient des passagers arrivés de l'étranger. - 1.000 pèlerins à La Mecque - L'Arabie saoudite va autoriser un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer fin juillet le grand pèlerinage à La Mecque, a annoncé mardi le ministre du Hajj après avoir décidé de limiter drastiquement cette année le nombre de fidèles en raison de la pandémie. - Plus de 120.000 morts aux Etats-Unis - La pandémie a fait au moins 472.173 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec au moins 120.402 décès pour 2,31 millions de cas recensés, suivis du Brésil (51.271 morts), du Royaume-Uni (42.647), de l'Italie (34.657) et de la France (29.663). - Lourde chute du marché auto - Durement frappé par la crise sanitaire, le marché automobile européen devrait enregistrer en 2020 une chute historique de 25% avec des immatriculations de voitures neuves qui devraient passer de 12,8 millions d'unités en 2019 à 9,6 millions cette année, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), en appelant les Etats à soutenir les ventes pour limiter la casse sociale. - Sommet européen - Après un sommet virtuel le 19 juin, un sommet extraordinaire réunissant physiquement les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne aura lieu les 17 et 18 juillet pour tenter de trouver un accord sur le plan de relance massif de l'économie européenne. Il s'agira du premier sommet physique depuis mars. - Disney rouvre ses parcs à Tokyo - Après celui de Shanghai en mai, les parcs Disneyland et DisneySea de Tokyo rouvriront leurs portes le 1er juillet. Les parcs d'Anaheim (Californie) et de Disneyland Paris doivent pour leur part rouvrir mi-juillet. Les deux parcs Disney de Tokyo font partie des destinations touristiques les plus populaires du Japon, accueillant chaque année plus de 30 millions de visiteurs. burs-kd/cds/lch



