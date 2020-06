AFP Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

- Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 04:15 | Lu 152 fois

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. - Plus de 370.000 morts - La pandémie de Covid-19 a fait au moins 370.261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT. Plus de 6.113.340 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.356 décès pour 1.788.762 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 38.489 morts, l'Italie (33.415), le Brésil (28.834) et la France (28.802). L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie, a indiqué que le nombre de contaminations avait atteint dimanche le seuil des 150.000 malades. Le virus a fait 7.797 morts dans la République islamique. Le nombre de cas confirmés d'infection au coronavirus a dépassé dimanche le million en Amérique latine et aux Caraïbes (1.016.828 cas), dont la moitié au Brésil, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de données officielles. - Le pape inquiet pour les peuples d'Amazonie - Le pape François s'est déclaré préoccupé pour les peuples indigènes d'Amazonie "particulièrement vulnérables" face à la pandémie, à l'issue de sa prière dominicale célébrée pour la première fois depuis près de trois mois devant des fidèles réunis place Saint-Pierre. L'Amérique latine est devenue le principal terrain de progression de la maladie. - Brésil: près d'un demi-million de cas - Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé à un rassemblement avec ses partisans, bravant une nouvelle fois les normes sanitaires et règles de distanciation physique à l'heure où le pays enregistre près d'un demi-million de cas du nouveau coronavirus. Les Etats-Unis ont envoyé au Brésil deux millions de doses d'hydroxychloroquine, dont l'utilisation pour traiter le Covid-19 est controversée, a annoncé dimanche la Maison Blanche. - Espagne: l'état d'alerte prolongé - Le chef du gouvernement espagnol a indiqué espérer que le déconfinement serait achevé le 1er juillet dans tout le pays et annoncé une "dernière prolongation" jusqu'au 21 juin de l'état d'alerte, qui permet de limiter la circulation. Les Espagnols n'ont pas le droit de sortir de leur province tant que le déconfinement n'est pas terminé. - Impact économique - La compagnie aérienne Emirates de Dubaï, la plus importante du Moyen-Orient, a annoncé avoir l'intention de procéder à des suppressions d'emploi, mais sans en préciser l'ampleur. En Israël, environ 65% des petites start-up estiment ne pas avoir les reins assez solides pour maintenir leurs opérations dans les six prochains mois. - Plan de relance en Thaïlande - Le Parlement thaïlandais a approuvé un plan de relance de près de 60 milliards de dollars, la plus grosse injection de fonds jamais réalisée par le royaume. Environ 17,3 milliards de dollars seront consacrés à aider les agriculteurs et les travailleurs du secteur informel. - Retour dans les mosquées - A Jérusalem, l'esplanade des Mosquées a rouvert dimanche après deux mois de fermeture. En Arabie saoudite, des fidèles masqués ont afflué dans les mosquées, qui ont rouvert dans tout le royaume sauf dans la ville sainte de La Mecque. Les fidèles ont dû se plier à certaines consignes, comme apporter leur tapis de prière et se tenir à plus de deux mètres les uns des autres. Ils ont également dû réaliser leurs ablutions --rituel de purification-- chez eux, et non dans les mosquées. - Abou Dhabi s'isole - Abou Dhabi, la plus importante des composantes de la fédération des Emirats arabes unis, a décidé de s'isoler pendant une semaine pour lutter contre la pandémie. A partir de mardi, personne ne sera admis dans l'émirat d'Abou Dhabi, capitale de la fédération, sans un permis spécial. - Foot européen - Le Championnat d'Espagne, suspendu depuis mars, reprendra le 11 juin avec le derby de Séville, et se terminera le 19 juillet. Le Championnat d'Angleterre de 2e division pourrait reprendre le 20 juin à huis clos, après trois mois et demi de suspension, selon l'English Football League (EFL). - Pauvreté - Le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en Cisjordanie en raison de la pandémie qui menace les finances publiques et l'emploi dans les Territoires palestiniens, selon la Banque mondiale. burs-acm/elm/am



