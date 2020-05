AFP Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

- Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 08:11 | Lu 106 fois

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. - Plus de 6 millions de cas - Plus de 6 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont les deux tiers en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 20h15 GMT. La pandémie a infecté au moins 6.000.867 personnes et fait 366.848 morts dans le monde, depuis son apparition en décembre en Chine. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 103.758 décès pour 1.769.776 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 38.376 morts, l'Italie (33.340), le Brésil (28.834) puis la France (28.771). Le Pérou, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché, a dépassé les 155.000 cas. - Esplanade des mosquées - L'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam et premier hors de l'Arabie saoudite, a rouvert ses portes tôt dimanche après plus de deux mois de fermeture. - Rupture avec l'OMS: "un sérieux revers" - La rupture de Washington avec l'Organisation mondiale de la Santé constitue "un sérieux revers pour la santé mondiale", a jugé samedi le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, au lendemain de la décision de Donald Trump de couper les ponts avec l'agence onusienne, qu'il accuse de complaisance envers Pékin. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, ont "exhorté" les Etats-Unis "à reconsidérer leur décision". - G7 - Le président américain, Donald Trump, a annoncé qu'il allait reporter le sommet du G7 prévu en juin par vidéoconférence aux Etats-Unis et inviter d'autres pays à se joindre à la réunion. - Résultats "encourageants" - L'anakinra, médicament contre des maladies rhumatismales, donne des résultats "encourageants" pour les formes graves, en réduisant le risque de décès et le besoin d'être mis sous respirateur en réanimation, selon une étude française parue dans la revue spécialisée The Lancet Rheumatology. - Levée des restrictions - L'Italie a rouvert au public la Tour de Pise, et la capitale ukrainienne Kiev a fait redémarrer ses centres commerciaux et hôtels. En France, la population a pu renouer avec ses parcs et jardins après plus deux mois de fermeture. L'Inde a annoncé un assouplissement du confinement: à partir du 8 juin, édifices religieux, hôtels, restaurants et centres commerciaux pourront rouvrir. - Confinement - Quatre des neuf régions de Bolivie, dont Santa Cruz de la Sierra, moteur économique du pays et la plus touchée par le coronavirus, ont annoncé samedi qu'elles allaient étendre les mesures de confinement, contrairement aux décisions du gouvernement qui veut relancer l'économie. - Tourisme - Les touristes allemands, français ou scandinaves pourraient être autorisés à venir en Espagne durant la deuxième quinzaine du mois de juin dans le cadre d'un projet "pilote" de redémarrage de l'activité touristique. La Grèce va autoriser des vols en provenance de davantage de pays de l'UE, parmi lesquels la France, à partir du 15 juin. Elle avait annoncé la veille l'ouverture des aéroports d'Athènes et de Thessalonique (nord) aux touristes de 29 pays, dont une quinzaine de l'Union européenne, à compter de cette date. - Compétitions sportives autorisées - Le gouvernement britannique a autorisé le retour à huis clos des compétitions sportives à partir du 1er juin. En Espagne, les clubs du championnat de football ont été autorisés à reprendre l'entraînement collectif "total" à partir de lundi, dernière étape avant le retour à la compétition le 11 juin. - "Tout sera différent" - "Tout sera différent" après la pandémie planétaire du nouveau coronavirus, dont l'humanité ressortira "meilleure ou pire", a prévenu le pape François, dans un message samedi soir, appelant à une "société plus juste et plus équitable". - Concert - Le pianiste germano-russe Igor Levit a entamé samedi un concert exceptionnel de 20 heures au cours duquel il va jouer une unique oeuvre d'Erik Satie, afin d'attirer l'attention sur le sort des artistes touchés par la pandémie. burs-acm/mw/cls/am/bfi



