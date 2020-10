AFP Coronavirus: le point sur la pandémie coronavirus

(AFP) Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. - Deux vaccins pourraient être prêts en novembre aux Etats-Unis Les sociétés américaines Pfizer et Moderna prévoient de demander l'autorisation de leurs vaccins contre le Covid-19 d'ici fin novembre aux Etats-Unis, ce qui marquerait un record de vitesse absolu pour le développement d'un vaccin, neuf mois après le premier mort du coronavirus dans le pays. - France: veille de couvre-feu dans les grandes villes La région parisienne et huit autres métropoles françaises ont vécu une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur de couvre-feux dans la nuit de vendredi à samedi, alors que plus de 25.000 nouveaux cas positifs ont été détectés dans le pays en 24 heures. - Le déficit budgétaire des Etats-Unis explose Le déficit budgétaire des Etats-Unis a atteint en 2020 un niveau record pour dépasser les 3.000 milliards de dollars, sous l'effet des dépenses réalisées par le gouvernement fédéral face à la crise économique sans précédent provoquée par le Covid-19. - Plus de 1,1 million de morts Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 15H00 GMT. Au total, au moins 1.100.056 morts, pour 38.997.267 cas, ont été déclarées. Près d'un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 218.496 morts. Parallèlement, plus de 400.000 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 ont été répertoriés dans le monde sur la seule journée de jeudi, un record selon le décompte de l'AFP. - Plus de 8 millions de cas aux Etats-Unis Les Etats-Unis ont franchi vendredi le cap des 8 millions de cas détectés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. - Europe: les contaminations explosent Le nombre de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus SARS-CoV-2 a continué de grimper cette semaine en Europe, avec une hausse de +44% par rapport à la semaine précédente, mais a diminué en Amérique latine, au Moyen-Orient et Asie, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. - Belgique : les cafés et restaurants ferment Cafés et restaurants fermeront en Belgique à partir de lundi pour quatre semaines, a annoncé à la chaîne RTBF le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet à la sortie d'une réunion de crise du gouvernement. - Royaume-Uni: pubs dans la tourmente Le secteur des pubs se trouve en première ligne des mesures sanitaires au Royaume-Uni face à la pandémie de coronavirus, et de nouvelles restrictions entrent en vigueur samedi à Londres avec l'interdiction de socialiser en intérieur avec des personnes extérieures à son foyer. - La Gambie rouvre ses frontières Le président gambien Adama Barrow a annoncé vendredi la réouverture immédiate des frontières du pays, après plus de six mois de fermeture pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. - Le Gabon assouplit les restrictions Le Gabon, où l'épidémie de Covid-19 est en perte de vitesse, a annoncé vendredi un léger assouplissement des restrictions sanitaires. - Le Costa Rica rouvre ses frontières aux touristes Le Costa Rica va rouvrir au 1er novembre ses frontières au tourisme international, fermées depuis mars en raison de la pandémie, a annoncé vendredi le gouvernement. - Portugal: tollé face au traçage obligatoire En voulant rendre obligatoire le téléchargement d'une application de traçage pour freiner l'épidémie de Covid-19, mesure inédite en Europe, le gouvernement portugais a provoqué un tollé. burx-cn/ahe



