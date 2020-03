AFP Coronavirus: la production d'électricité s'organise pour tenir le coup

(AFP) Indispensable pour une foule d'activités essentielles, la production d'électricité s'organise pour faire face à la pandémie de Covid-19, même en cas de dégradation de la situation. Avec les mesures de confinement et le ralentissement de l'activité, la consommation électrique est actuellement en recul de 15% par rapport à la normale, selon le gestionnaire du réseau RTE. "Mais même s'il y a une baisse significative de la consommation, il est essentiel de maintenir un certain niveau de production d'électricité", observe Florent Nguyen, du cabinet Oresys. "Aujourd'hui, l'ensemble des moyens de production normalement disponibles le sont", souligne-t-il. L'électricité, indispensable pour nombre d'activités (à commencer par les hôpitaux) est considérée comme d'importance vitale par le gouvernement. Avec une difficulté: contrairement au gaz ou au pétrole, elle ne se stocke pas et doit être produite en temps réel. EDF s'organise ainsi pour que ses centrales nucléaires - qui fournissent plus de 70% de l'électricité en France - fonctionnent malgré la progression du virus. "Aujourd'hui, même dans nos plans les plus pessimistes, nous pensons être en mesure à tout instant de produire suffisamment d'électricité pour tous les Français", soulignait récemment Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, sur Europe 1. - Solutions "ultimes" - Le groupe, qui avait mis en place au début des années 2000 un "plan pandémie", estime pouvoir faire fonctionner ses installations même avec 40% d'absentéisme pendant 2 à 3 semaines et avec 25% d'effectifs en moins pendant 12 semaines. "On a mis des équipes au vert", explique-t-on chez EDF. Si une équipe de quart devait être contaminée, une équipe de réserve sans aucun contact avec la précédente prendrait ainsi la relève. En dernier ressort, EDF peut recourir à sa Force d'action rapide du nucléaire (FARN), une unité d’intervention d'urgence créée après la catastrophe de Fukushima (2011) et capable de prendre le contrôle de n'importe quel réacteur. Il s'agirait toutefois d'une solution "ultime", précise EDF. En attendant, avec des cas de coronavirus détectés dans plusieurs centrales nucléaires, des mesures ont été prises pour limiter les risques de nouvelles contaminations. "Tous ceux qui peuvent être en télétravail le sont", explique le groupe. Les effectifs sont réduits au minimum sur les sites de production nucléaires, hydrauliques et thermiques. Dans les centrales nucléaires, des mesures ont été prises: suppression des navettes internes, nettoyages plus fréquents, sanctuarisation de la salle de commande où se relaient les équipes qui pilotent le réacteur... A Flamanville (Manche), où les deux réacteurs sont actuellement arrêtés, EDF est même allé plus loin en raison de plusieurs cas potentiels de nouveau coronavirus et n'admet sur le site qu'une centaine de personnes contre environ 800 habituellement. - "Droit d'alerte" - Les mesures prises ne suffisent toutefois pas entièrement à rassurer les salariés. "Évidemment qu'il y a une psychose", relève Thierry Raymond, délégué syndical central CGT d'EDF. L'inquiétude s'est dernièrement focalisée sur les portiques de détection de la radioactivité, par lesquels tous les travailleurs doivent passer en sortant d'une zone nucléaire. Certains craignaient de pouvoir attraper le virus dans ces cabines exiguës. "Il y a eu des droits d'alerte émis par des salariés par rapport à ces portiques de contrôle", mais "une procédure a été mise en œuvre par la direction qui impose un nettoyage plus fréquent et le port de gants au lieu d'avoir les mains nues dans le matériel", indique Thierry Raymond. Avec le confinement, EDF a par ailleurs annoncé une "remise à plat" de son programme d'arrêt de tranches, destiné normalement à assurer la maintenance des réacteurs pour qu'ils puissent fonctionner à plein pendant l'hiver suivant, lorsque la consommation est au plus haut. "Même si le système démontre actuellement sa robustesse et sa résilience face à une pandémie de cette nature, de la durée de la crise dépendra probablement la capacité à assurer l'équilibre offre/demande durant les pics de consommation du prochain hiver", observe Florent Nguyen, du cabinet Oresys. Julien MIVIELLE



