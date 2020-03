A la Une ... Coronavirus : la Chambre d’agriculture s’alarme La crise sanitaire et le confinement qui en résulte ont un impact important sur l’économie. Les agriculteurs subissent de plein fouet cette situation.







Si de nombreux maraîchers ont écoulé leur stock par d’autres circuits que ceux traditionnellement utilisés, la situation n’est pas la même pour les producteurs d’autres secteurs de la filière. Face à cette situation, les producteurs de produits "secondaires" accusent le coup.



Ainsi, la filière horticole compte 100% de perte sur leur chiffre d’affaires hebdomadaire. Comptant 245 entreprises pour 1000 personnes employées, 90% des entreprises ont actuellement des problèmes de trésorerie. La perte de journée comme Pâques, la fête des Mères et la fête des Pères est difficile pour ces producteurs. Selon les experts de la Chambre d’agriculture, la perte est estimée à 480 000€ pour la première semaine de confinement et pourrait monter jusqu’à 3 millions d’euros au bout des 6 semaines.



Autre victime : la filière équine. Outre l’absence de public, qui occasionne une perte de chiffre d’affaires pour 84% des entreprises, c’est surtout l’alimentation et la santé des chevaux qui inquiètent. Les structures ont peur de pouvoir honorer leurs prochaines factures et ainsi nourrir les animaux. La filière a besoin de 118 tonnes d’aliments. Les éleveurs sont également touchés avec 50% de leurs chiffres d’affaires.



Pour faire face à cette situation, la Chambre d'agriculture appelle l'État et les structures spécialisées à l'aide pour trouver une solution. La chambre verte demande également aux maires de maintenir les marchés de producteurs organisés selon les normes sanitaires en vigueur actuellement.







